Skwer generała Skrzypczaka. Kołobrzescy radni nie mieli wątpliwości

Bezimienny dotychczas skwer będzie miał swojego patrona. Fot. Artur BAKAJ

W lipcu zmarł wybitny polski żołnierz, generał broni Waldemar Skrzypczak. Kołobrzescy radni postanowili uhonorować go, nadając jego imię staremu skwerowi zlokalizowanemu pomiędzy ulicami Solną, Jagiellońską, Zwycięzców i Pomorską.

REKLAMA

Generał Waldemar Skrzypczak urodził się w 1956 roku w Szczecinie, ale przez wiele lat był związany z Kołobrzegiem. Swoje życie zawodowe postanowił związać z wojskiem. Ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu, a następnie pogłębiał swoją wiedzę w Akademii Sztabu Generalnego.

W czasie swojej kariery wojskowej służył między innymi od 1991 roku jako dowódca 32 Pułku Zmechanizowanego w Kołobrzegu. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych RP. Zanim objął tę funkcję, kierował Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. Od 2012 do 2013 roku jako podsekretarz stanu w

Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiadał za dozbrojenie i modernizację polskiej armii. Uchwała w sprawie nadania kołobrzeskiemu skwerowi imienia generała broni Waldemara Skrzypczaka została podjęta przez radnych jednogłośnie. ©℗

(pw)

REKLAMA