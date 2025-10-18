Skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich wyremontowane

Zakończył się remont skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dziennikarze zobaczą je 24 października, a po nich będą mogli zrobić to wszyscy mieszkańcy i turyści.
Tego dnia z przedstawicielami mediów spotkają się marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Barbara Igielska. Podczas spotkania ogłoszą program wydarzeń towarzyszących udostępnieniu skrzydła północnego mieszkańcom.
Remont to konsekwencja katastrofy budowlanej, do której doszło w 2017 roku. Zawalił się wtedy filar jednej z sal. Skrzydło północne musiało zostać wyłączone z użytkowania.
Remont kosztował 85 mln zł.
Projekt „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej – II etap” Zamek realizuje dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
(as)