Skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich wyremontowane

Remont kosztował 85 mln zł. Fot. Dariusz GORAJSKI

Zakończył się remont skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dziennikarze zobaczą je 24 października, a po nich będą mogli zrobić to wszyscy mieszkańcy i turyści.

Tego dnia z przedstawicielami mediów spotkają się marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Barbara Igielska. Podczas spotkania ogłoszą program wydarzeń towarzyszących udostępnieniu skrzydła północnego mieszkańcom.

Remont to konsekwencja katastrofy budowlanej, do której doszło w 2017 roku. Zawalił się wtedy filar jednej z sal. Skrzydło północne musiało zostać wyłączone z użytkowania.

Remont kosztował 85 mln zł.

Projekt „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej – II etap” Zamek realizuje dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

