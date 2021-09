Skorzystaj z pomocy rachmistrzów. W radach osiedli, magistracie albo w Galaxy

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostało już tylko kilka dni. Osoby, które jeszcze nie wzięły w nim udziału, w tym tygodniu będą mogły skorzystać z pomocy rachmistrzów w siedzibach trzech kolejnych szczecińskich rad: Osiedla Centrum, Osiedla Niebuszewo-Bolinko oraz Osiedla Pomorzany.

Dyżury rachmistrzów w siedzibach rad odbędą się w godzinach 16-20: 21 września w Radzie Osiedla Centrum, 22 września w Radzie Osiedla Niebuszewo-Bolinko, natomiast 23 września pomoże Rada Osiedla Pomorzany.

Cały czas do dyspozycji mieszkańców pozostają również stanowiska spisowe dostępne w szczecińskim magistracie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (prawe skrzydło, I piętro pok. 107, 108, 108 A, 109, 159). Dla tych, którzy mogą wypełnić formularz wyłącznie po południu, komputery dostępne są przy wejściu głównym w godz. 16-20. Tu można spisać się w również w sobotę w godz. 12-18 oraz w niedziele w godz. 10-16. Natomiast mieszkańcy prawobrzeżnego Szczecina mogą skorzystać ze stanowisk w Filii Urzędu Miasta (ul. Rydla 39/40) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 a także od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 (pok. 3).

Spisać się można także przy okazji zakupów w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy (al. Wyzwolenia 18-20) - stanowisko rachmistrzów znajduje się na parterze centrum, nieopodal fontanny.

