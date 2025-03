Skazani za fałszywe zaświadczenia o szczepieniach

Fot. Dariusz Gorajski

Siedem osób oskarżonych o fałszowanie zaświadczeń o szczepieniu na Covid - 19 zostało skazanych na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na trwający rok okres próby - oraz na karę grzywny. Wyrok Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju jest prawomocny. Poinformowała o tym Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Oskarżeni, wedle prokuratury, w Busko-Zdroju, Warszawie, Lublinie i innych miejscowościach wręczali łapówki - od 600 do 1200 zł - "osobie pełniącej funkcję publiczną" w zamian za zamieszczania wpisów w Systemie Informacji Medycznej P1 o przeprowadzonej wobec nich kwalifikacji do szczepienia i o wykonanej procedurze szczepienia przeciwko Covid-19. Mimo że zaszczepieni nie zostali.

- Zachowanie oskarżonych stanowiło jednocześnie podżeganie osoby pełniącej funkcję publiczną do poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne poprzez dokonanie przez nią wskazanego nierzetelnego wpisu w Systemie Informacji Medycznej - informuje Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy PR w Szczecinie.

Od początku trwania śledztwa w tej sprawie do sądów skierowano 13 aktów oskarżenia wobec 141 osób. Dotychczas przed sądami rejonowymi w Busku-Zdroju, Lublinie-Zachodzie oraz przed Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zapadły wyroki skazujące w stosunku do 87 osób, z czego orzeczenia wobec 47 osób są prawomocne.

(as)