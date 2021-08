Skarbówka ostrzega. Nielegalne farmaceutyki z Azji

Tylko w trakcie trzech dni sierpnia, podczas kontroli przesyłek pocztowych prowadzonych przez funkcjonariuszy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w Szczecinie, ujawniono aż pięć prób wprowadzenia do obrotu nielegalnych farmaceutyków.

- Łączna wartość rynkowa tych preparatów to prawie 10 tys. zł - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Przesyłki wysłane były z Indii i Tajlandii.

Już wstępne oględziny przesyłek wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Zastanawiające były opisy przesyłanych towarów, które zadeklarowane jako suplementy, papier do drukarek nie posiadały opisu w połączeniu z krajem nadania. W paczkach znajdowały się: 452 szt. tabletek Niclosamide, 25 szt. tabletek Albendazole, 14 szt. tabletek Sildenafil, 10 szt. tabletek Cenforce.

- Niclosamide i Albendazole to substancje przeciw pasożytom. Nielegalny handel rozwinął się w Internecie ze względu na duże różnice w cenach między rynkiem europejskim a rynkiem wschodnim - tłumaczy Małgorzata Brzoza. - Na portalach aukcyjnych możemy znaleźć wiele ofert o treści: „po leczeniu mojego pieska pozostał mi jeden, nienaruszony blister leku przeciw pasożytom – odstąpię w atrakcyjnej cenie…”.

Ilość leków w przesyłce wskazuje, że importowano je w celu dalszej odsprzedaży w kraju.

Z kolei Sildenafil i Cenforce to leki na potencję.

Ponieważ farmaceutyki sprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, przesyłki zabezpieczono do dalszego postępowania.

Szczecńiśka IAS przypomina, że osobom wprowadzającym do obrotu produkty lecznicze bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

- Leki należą do produktów najczęściej podrabianych, dlatego ich zakup z nielegalnych źródeł, np. fora internetowe, to duże ryzyko. Produkt kupiony poza apteką może nie zadziałać lub wywołać nieprzewidziane i niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia skutki - ostrzega rzeczniczka IAS w Szczecinie.

Są to preparaty o niezbadanym składzie oraz działaniu. "Leki kupuj tylko w aptece, gdzie możesz skorzystać z porady farmaceuty i wówczas masz pewność, że kupujesz bezpieczny produkt" - zachęca IAS.

(kl)