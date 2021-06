Silnik Latającej Fortecy w szczecińskim muzeum. Kolejne unikatowe znalezisko

Kompletny silnik amerykańskiego bombowca Boeing B-17, który podczas II wojny światowej został strącony, można oglądać w Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27) w Szczecinie. Został on niedawno znaleziony podczas inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 m".

- Do tej pory zostały wydobyte rożne ciekawe m.in. okrętowe znaleziska, ale po raz pierwszy pokazujemy zabytek archeologii lotniczej - podkreślał na wczorajszej konferencji Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Kompletny silnik amerykańskiego bombowca Boeing B-17 to prawdziwy unikat. Jest to jedyny w Polsce tego typu silnik zachowany w tak dobrym stanie. Maszyna brała udział w nalotach. Samolot został strącony 7 października 1944 roku. Brał udział w nalocie na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. Samolot prowadził cała formację, dlatego skupił się na nim cały ogień baterii przeciwlotniczych.

Z Latającej Fortecy do muzeum

Silnik legendarnej amerykańskiej Latającej Fortecy będzie częścią zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Do końca czerwca będzie można go oglądać na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27).

Silnik Wright, który był jedną z czterech jednostek napędowych amerykańskiej maszyny, został niedawno wydobyty podczas prowadzonych na torze wodnym prac. Boeing B-17 Flying Fortress to amerykański czterosilnikowy samolot bombowy dalekiego zasięgu o konstrukcji całkowicie metalowej. Został zaprojektowany i zbudowany w połowie lat 30. XX wieku w amerykańskim koncernie lotniczym Boeing Airplane Company.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zwraca się z prośba o kontakt do wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć lub brały udział w wydobywaniu po wojnie elementów lotniczych z Zalewu Szczecińskiego.

- Szukamy również kontaktu do krewnych załogi samolotu Boeing B-17G numer 44-8046 z 457 Grupy Bombowej, 750 Dywizjonu Bombowego lub weteranów 8 Armii Lotniczej, którzy brali udział 7 października 1944 roku w nalocie na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach - mówi Aleksander Ostasz.

Kontakt: dyrektor@muzeum.kolobrzeg.pl lub tel. 601402400.

