Siła charakteru Sybiraków. 86. rocznica pierwszej masowej deportacji

Fot. Dawid Krystek/Facebook

Przy pomniku Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie we wtorek zostały zorganizowane uroczystości związane z 86. rocznicą pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.

REKLAMA

- W temperaturach poniżej 40 stopni Celsjusza wywieziono ok. 140 tys. osób - przemawiał wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek. - Szacuje się, że podczas czterech akcji deportacyjnych siłą wywieziono ponad 320 tys. osób. Na miejscu na zesłańców czekała ciężka przymusowa praca, głód, walka o każdy dzień. I właśnie tam objawiła się niezwykła siła polskiego charakteru.

W uroczystościach oprócz kombatantów wzięli udział m.in. uczniowie i żołnierze.

(as)

REKLAMA