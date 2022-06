Sezon nabiera rozpędu, ale co dalej? Plantatorzy przekonują – kupujmy lokalne

W sklepach i na targowiskach ceny galopują. Uprawa owoców i warzyw jest coraz droższa. Ale klienci nie rezygnują nawet z tych zakupów, bez których mogą się obejść. Przykładem jest wiosenny szał na truskawki.

Pani Anna z miejscowości Maszkowo w gminie Nowogard sprzedaje truskawki z własnej uprawy.

– Niestety, pośrednicy proponują często ceny, które dla nas są zbyt wysokie. Wychodzi na to, że pośrednik zarabia, a sprzedawca i producent traci. Tak być nie może! Powinno się to wszystko jakoś skutecznie i z głową uregulować – mówi pani Anna.

Uprawa owoców i warzyw jest coraz droższa. Wpływa na to wzrost cen środków produkcji, energii czy też paliwa.

– Do tej pory jakoś sobie radziliśmy, dzisiaj jednak mamy do czynienia ze skokowym wzrostem kosztów produkcji w gospodarstwie, który w zależności od kierunku produkcji sięga od 30 do 50 procent. Dlatego zastanawiamy się nad redukcją plantacji, by zmniejszyć koszty uprawy, która obecnie jest po prostu coraz mniej opłacalna. Musimy się jeszcze poważnie zastanowić i podjąć decyzje – przyznaje pani Anna.

Jednocześnie bardzo zachęca do kupowania owoców i warzyw właśnie od lokalnych producentów.

– My, plantatorzy, czujemy się odpowiedzialni za jakość naszych produktów – zapewnia. – Chcemy więc prosić o to, aby konsumenci byli solidarni z lokalnymi producentami i kupowali towary, które zostały wyprodukowane tu, na naszym terenie. A wszystkich z branży proszę, by cenili swoją pracę i nie oddawali jej rezultatów za grosze. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY