Setna rocznica urodzin kapitana Mączki. Będzie tort i koncert

To będzie spotkanie z żeglarską atmosferą, wspomnieniami i muzyką nad Odrą. Fot. Robert STACHNIK/archiwum

W piątek, 22 maja, na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie odbędą się obchody 100. rocznicy urodzin Ludomira Mączki. W planach jest urodzinowy tort, koncert i zwiedzanie jachtu Maria.

100 lat temu urodził się kpt. Ludomir Mączka – żeglarz, podróżnik i legenda polskiego żeglarstwa.

– Urodziny będziemy świętować przy pomniku kapitana w Alei Żeglarzy na Nabrzeżu Piastowskim – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego. – Na bulwarze pojawi się wystawa poświęcona dokonaniom Ludomira Mączki, a przy kei zacumuje legendarny jacht Maria, który dwukrotnie opłynął świat.To będzie świetna okazja, by wspólnie uczcić pamięć kapitana, poczuć klimat morskiej przygody i spotkać ludzi, których łączy pasja do żeglarstwa.

Zawinięcie jachtu Maria o godz. 12, pół godziny później planowany jest symboliczny tort, o godz. 15 – mini koncert szantowy Piotra Bandurki.

(K)

