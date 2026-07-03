Sesja z ludźmi pięknymi. Oto osoby ważne dla naszej małej ojczyzny [GALERIA]

Prof. Zbigniew Antoni Kruszewski to wybitny specjalista od granic. Wiedzę o nich zdobywał m.in. śledząc losy naszego miasta. Fot. Dariusz Gorajski

"To piękny dzień z pięknymi ludźmi", tak uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin w piątek podsumował jej przewodniczący, Paweł Bartnik. Podczas sesji wręczono tytuł Honorowego Obywatela Miasta Szczecina politologowi Zbigniewowi Antoniemu Kruszewskiemu. Poznaliśmy też dwóch nowych Honorowych Ambasadorów Szczecina: wybitnego dyrygenta Bohdana Boguszewskiego i założyciela fundacji pomagającej chorym dzieciom Tomasza Gierwiatowskiego. Wręczono też Medale za Zasługi dla Szczecina.

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Zbigniew Antoni Kruszewski to powstaniec warszawski, profesor nauk politycznych, działacz polonijny i społeczny. Jest autorem licznych prac naukowych o granicach, regionach granicznych i problemach etnicznych. Napisał pierwszą monografię powojennej granicy polsko-niemieckiej w języku angielskim - "The Oder-Neisse Boundary and Poland's Modernization: the Socioeconomic and Political Impact" (Granica na Odrze i Nysie i modernizacja Polski: oddziaływanie socjoekonomiczne i polityczne) - wydaną w 1972 roku w USA.

- Był ambasadorem sprawy polskiej w USA - mówiła w laudacji poświęconej profesorowi autorka jego biografii, prof. Beata Halicka. - Odwiedzał wielokrotnie Szczecin i Świnoujście. Promował Szczecin przez dziesięciolecia. W swojej książce z 1972 roku profesor miał wizję, że przyłączenie ziem zachodnich i północnych do Polski przyczyni się do dobrego rozwoju Polski, do modernizacji. Dziś, po 80 latach, widzimy to, co wtedy opisywał, i co statystycznie udowadniał.

Antoni Kruszewski ma 98 lat - a mimo to zdecydował się na 25-godzinną, wyczerpującą podróż samolotem do Szczecina.

- Dziękuję za honor, którego się nie spodziewałem - powiedział profesor. Odbierając tytuł, opowiadał m.in. o tym, jak wyjechał do USA, aby robić karierę w tamtejszym świecie uniwersyteckim, a jednocześnie wybrał tematykę, która sprawiła, że musiał być blisko spraw polskich i zachodniopomorskich.

Nowym Honorowym Ambasadorem Szczecina został prof. Bohdan Boguszewski, twórca m.in. Orkiestry "Academia" i Festiwalu „Sacrum Non Profanum” w Trzęsaczu. Muzyk grał koncerty w tak prestiżowych miejscach jak Kopenhaskie Konserwatorium Królewskie, Filharmonia Berlińska, Narodowa Lwowska Filharmonia, Laeiszhalle w Hamburgu oraz Lincoln Center i Carnegie Hall w Nowym Jorku.

- To człowiek wyjątkowy. Prawdziwy artysta, znakomity pedagog, organizator życia muzycznego naszego miasta, którego działalność od lat buduje prestiż Szczecina w Polsce, w Europie i na świecie - tak sylwetkę dyrygenta kreśliła prof. Urszula Chęcińska.

- W 58 roku ub. wieku powstało studium nauczycielskie, którego byłem studentem na kierunku wychowanie muzyczne. Po 10 latach powstała trzyletnia Wyższa Szkoła Nauczycielzka i kierunek wychowanie muzyczne był kontynuowany. Po pięciu latach powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna i tam kierunku muzycznego nie było. Dopiero po 25 latach w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego uruchomiliśmy taki kierunek - wspominał dyrygent.

Laudację na temat Tomasz Gierwiatowskiego wygłosiła Monika Skotnicka. Przypomniała, że jest założycielem istniejącej od 2012 roku fundacji Liga Superbohaterów wspierającej dzieci z chorobami onkologicznymi. Wolontariusze fundacji wcielają się w znane postacie z komiksów i w przebraniach odwiedzają małych pacjentów, aby wesprzeć ich w walce, jaką prowadzą.

- Fundacja na trwałe wpisała się w krajobraz społeczny Szczecina - podkreśliła Monika Skotnicka. - Fundacja pokazuje, że bohaterstwo ma wiele twarzy. Bohaterstwo to nie zawsze spektakularny czyn, to także poświęcony czas, okazana troska, bezinteresowna pomoc.

- Od 14 lat wyruszamy do dzieci walczących z nowotworami. Nie tylko po całej Polsce, ale także do Rostocku, Salonik, Nikozji, mamy zaproszenia z całego świata. Jestem dumny, że urodziłem się w Szczecinie, że tutaj dojrzewałem, że tutaj rośnie nasza misja i że stąd prowadzimy misje uśmiechu na całym świecie. Cieszę się, ze mogę reprezentować miasto w taki sposób - powiedział Tomasz Gierwiatowski.

To nie wszystko. Podczas sesji wręczono także Medale za Zasługi dla Miasta Szczecina. Otrzymali je znakomita i uwielbiana przez pacjentów lekarka dr Grażyna Dutkiewicz, twórczyni Centrum Dialogu "Przełomy" Agnieszka Kuchcińska - Kurcz, ceniony kapłan ksiądz Ireneusz Antkowiak oraz piekarz Andrzej Wojciechowski, którego piekarnię przy ul. Krzywoustego kojarzy większość Szczecinian. ©℗

Alan Sasinowski

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