Seniorzy przejęli klucze do miasta. Ruszył V Tydzień Inicjatyw Senioralnych w Szczecinie [GALERIA]

V Tydzień Inicjatyw Senioralnych potrwa od 8 do 14 września. Fot. Dariusz Gorajski

Na placu Grunwaldzkim w Szczecinie rozpoczęły się w poniedziałek obchody V Tygodnia Inicjatyw Senioralnych. Barwny Korowód Kolorowych Kapeluszy przeszedł ulicami w kierunku magistratu, gdzie seniorzy otrzymali symboliczne klucze do miasta. Przekazali je wiceprezydent Michał Przepiera oraz dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Beata Bugajska.

– Życzę państwu przede wszystkim dobrego zdrowia i wielu powodów do radości w nadchodzącym tygodniu - powiedział Michał Przepiera. - Cieszę się, że możemy przekazać klucze do miasta w ręce seniorów.

Beata Bugajska podkreśliła natomiast, że takie wydarzenia wzmacniają więzi międzypokoleniowe: – To państwo dziś przejmujecie symbolicznie władzę w Szczecinie. Życzę wszystkim udanej zabawy i aktywnego udziału w tym, co przygotowano.

Klucze zostały przekazane przedstawicielom środowisk senioralnych, którzy przez cały tydzień będą symbolicznie „rządzić” miastem.

Wśród uczestników wydarzenia była pani Natalia, która w rozmowie z naszą redakcją opowiedziała, co to święto dla niej znaczy:

– Dla mnie to coś wyjątkowego - przyznała. - Raz w roku możemy się pięknie ubrać w kapelusze, przejść przez miasto do prezydenta, spotkać się w tak dużym gronie. Przez tydzień będziemy rządzić w Szczecinie, a to dodaje nam sił i energii.

Pani Wiesława zwróciła uwagę, że Tydzień Inicjatyw Senioralnych to nie tylko barwny korowód, ale też okazja do wspólnego spędzania czasu: – To spotkanie ludzi, którzy często są samotni. W klubach seniora spotykamy się regularnie, mamy gry, zabawy, a czasem i tańce. Dzisiaj jest piękny dzień, piękne kapelusze, a my możemy razem świętować. To daje poczucie wspólnoty.

Dariusz Gorajski