Seniorka oszukana na fałszywej inwestycji. Jest akt oskarżenia przeciwko 22-latkowi

Blisko 170 tys. zł straciła seniorka ze Szczecina, która uwierzyła w internetową ofertę inwestycyjną obiecującą szybkie zyski na rynku walutowym. Teraz przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odpowie 22-letni Dmytro K., oskarżony o udział w oszustwie.

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Według śledczych kobieta w lipcu 2025 roku natknęła się w mediach społecznościowych na reklamę platformy „EasyAIMarket”. Oferta zachęcała do inwestowania pieniędzy w wymianę walut i miała gwarantować atrakcyjne zyski. Niedługo później z pokrzywdzoną skontaktował się mężczyzna podający się za doradcę inwestycyjnego. Przekonał ją do przelania niemal 170 tys. zł na wskazane rachunki bankowe.

Gdy kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę policji, przestępcy podjęli kolejną próbę wyłudzenia pieniędzy. Jeden z nich przekonywał, że wpłacone środki można odzyskać, ale konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty zabezpieczającej w wysokości ponad 60 tys. zł.

Seniorka umówiła się na przekazanie gotówki. Po pieniądze zgłosił się 22-letni Dmytro K. Na miejscu czekali już jednak policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zarzuca oskarżonemu, że działając wspólnie z innymi osobami, doprowadził pokrzywdzoną do utraty blisko 170 tys. zł oraz uczestniczył w próbie wyłudzenia kolejnych ponad 60 tys. zł.

Dmytro K. częściowo przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany. W toku śledztwa wobec podejrzanego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. (K)

Obraz congerdesign z Pixabay

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