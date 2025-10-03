Seniorka na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę

81-latka kierująca hulajnogą elektryczną spowodowała kolizję z samochodem ciężarowym. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Z ustaleń policjantów wynika, że starsza pani nie zauważyła samochodu ciężarowego, który zatrzymał się, aby włączyć się do ruchu, i z impetem uderzyła w pojazd. Zarówno ona, jak i 55-letni kierowca samochodu ciężarowego, zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi.

Policjanci nie mieli wątpliwości, że winę za spowodowanie kolizji ponosi kierująca jednośladem. Mundurowi apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz podobnego typu pojazdów o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa. (K)