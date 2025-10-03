Piątek, 03 października 2025 r. 
REKLAMA 7 szczecin
REKLAMA

Seniorka na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę

Data publikacji: 03 października 2025 r. 18:08
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2025 r. 18:08
Seniorka na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę
 

81-latka kierująca hulajnogą elektryczną spowodowała kolizję z samochodem ciężarowym. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Z ustaleń policjantów wynika, że starsza pani nie zauważyła samochodu ciężarowego, który zatrzymał się, aby włączyć się do ruchu, i z impetem uderzyła w pojazd. Zarówno ona, jak i 55-letni kierowca samochodu ciężarowego, zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi.

Policjanci nie mieli wątpliwości, że winę za spowodowanie kolizji ponosi kierująca jednośladem. Mundurowi apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz podobnego typu pojazdów o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa. (K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

7 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję