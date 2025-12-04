Sekta nazwała się "kościołem". Wyłudzali pieniądze z Funduszu Kościelnego i ZUS

Fot. Dariusz Gorajski

W związku z zarzutami związanymi z wyłudzeniem pieniędzy z państwowego Funduszu Kościelnego oraz ZUS na wniosek wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymano kilkanaście osób z gminy wyznaniowej tzw. Kościoła Naturalnego w Szczecinie. 3 grudnia br. Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód zdecydował, że cztery osoby z tej grupy zostały tymczasowo aresztowane. O co chodzi? Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o wyłudzenia pieniędzy w związku z ubezpieczeniem "kapłanów i misjonarzy" tej sekty czy może raczej zorganizowanej grupy przestępczej działającej w ramach tzw. Kościoła Naturalnego.

REKLAMA

Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że do zatrzymania doszło 1 grudnia. Posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym Prawobrzeże i Zachód odbyło się dzień później. Trzeciego grudnia natomiast czterech z zatrzymanych usłyszało decyzje o tymczasowym aresztowaniu.

Ze zgromadzonego przez śledczych materiału wynika, że przełożony gminy wyznaniowej Kościoła Naturalnego w Szczecinie Lech K. miał handlować dekretami misjonarskimi, które to były podstawą do pokrywania przez państwowy Fundusz Kościelny składek ZUS dla „misjonarzy”. Dekrety mieli też kupować obcokrajowcy, żeby łatwiej dostać wizę do Polski, informował o tym już w listopadzie portal TVN24. Sprawą zajmuje się też ABW.

Obecnie wspomniany Fundusz Kościelny działa na rzecz wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych posiadających uregulowany status prawny w Polsce. Według rejestru MSWiA jest ich ponad 160. Większość pieniędzy z funduszu dostaje Kościół Katolicki. Od 1990 roku jedynym źródłem finansowania funduszu jest budżet państwa.

Oficjalnie Kościół Naturalny działa od prawie czterech lat. Do rejestru kościołów i związków wyznaniowych prowadzonego MSWiA został wpisany pod koniec 2021 roku. Działalność rozpoczął w 1995 roku. Wówczas to 21 członków założycieli rozpoczęło rytuały modlitewno-medytacyjne związane z przesileniem letnim. Wyznawcy ci komunikowali się z „wyższą kosmiczną świadomością (…) w pobliżu ujścia świętej dla Polaków rzeki Wisły". W czasie siedmiodniowej modlitwy członkowie tego „kościoła” połączyli się w świętym kręgu z siedmioma naturalnymi żywiołami ziemskimi”.

Jeden z naszych rozmówców zaangażowanych w sprawę działalności sekty zauważył, że „kościół ten ma co prawda mało wyznawców, ale bardzo dużo kapłanów i misjonarzy”.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 5.12.2025 r.

(CK)

REKLAMA