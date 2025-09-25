Sejmowa komisja proponuje, by Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powstał 11 listopada br.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponowała w czwartek poprawki do projektu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Dotyczą one m.in zmiany terminu utworzenia parku z 1 listopada, na 11 listopada tego roku.

W czwartek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Podczas posiedzenia komisji do projektu zgłoszono szereg poprawek. Najważniejsza z przyjętych przez komisję dotyczyła przesunięcia terminu utworzenia parku z 1 listopada br. na 11 listopada tego roku. Zgłaszająca poprawkę wiceprzewodnicząca komisji Elżbieta Burkiewicz (Polska2050-TD) argumentowała, że może nie udać się przeprowadzić ustawy do 1 listopada, przez co należy zmienić termin utworzenia parku. Podkreśliła jednocześnie, że „11 listopada to jest święto narodowe, więc podkreślilibyśmy wagę tego wydarzenia”.

Komisja przyjęła też poprawkę, która ma umożliwić ministrowi ds. środowiska powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora nowego parku, do czasu wybrania dyrektora. Zgłaszający poprawkę argumentowali, że konkurs na stanowisko dyrektora nie będzie mógł zakończyć się przed 11 listopada, przez co istnieje potrzeba wskazania osoby, która będzie tymczasowo wykonywać obowiązki dyrektora. Pozostałe zaakceptowane przez komisję poprawki miały charakter redakcyjny.

Zgodnie z załączonym do projektu uzasadnieniem, park tworzy się w celu m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych oraz przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody. Siedzibą nowego parku ma być Gryfino.

Teren parku ma objąć obszar o powierzchni 3 tys. 856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.

Do rybactwa i rybołówstwa kulturowego będzie miał zastosowanie przepis przewidujący, że w planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych – ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Katalog elementów planu ochrony parku ma zostać uzupełniony o wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów rybactwa i rybołówstwa kulturowego.

Do nowego parku będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące parków narodowych, wyznaczające ich zadania, w tym prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie obszaru parku oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej.

Z projektu ustawy wynika, że limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 wynosi 167 mln zł, z czego w 2026 r. ma to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. – 16,6 mln zł.

Zgodnie z projektowanymi przepisami granice nowego parku mają być wyznaczone tak, by zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru. „Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin” – wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

Otulina ma stanowić strefę ochronną graniczącą z projektowanym parkiem i być obszarem zabezpieczającym go przed „zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”. „Otulina zostanie poprowadzona głównie działkami będącymi międzywałem – pasem terenu leżącym od granicy rzeki do podstawy wału przeciwpowodziowego, po zewnętrznej stronie Międzyodrza. Jeśli nie było wydzielenia takiej działki, tzn. wał razem z międzywałem stanowił jedną działkę, włącza się ją do projektowanego Parku. Otulina zatem nie stanowi spójnego i ciągłego obwodu Międzyodrza, lecz jest w wielu miejscach poprzerywana. Otulina w żadnym miejscu nie wchodzi na tereny, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność ludzka – poza samym Międzyodrzem” – wskazało ministerstwo.

Zgodnie z prawem park narodowy w Polsce tworzony jest w drodze ustawy, a rozporządzenie Rada Ministrów określa jego granice. Utworzenie lub zmiana granic parku wymaga zgody właściwych organów samorządu terytorialnego.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Projekt ustawy trafi teraz na posiedzenie plenarne Sejmu, podczas którego odbędzie się drugie czytanie.