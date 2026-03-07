Schronisko przy Centrum Żeglarskim z wyróżnieniem

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Przestrzennej

Schronisko Młodzieżowe działające przy Centrum Żeglarskim zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych i otrzymało srebrną odznakę za swoją działalność na rzecz rozwoju turystyki dzieci i młodzieży.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Szkolne Schroniska Młodzieżowe – przyjazną bazą noclegową dla rozwoju turystyki dzieci i młodzieży”. Jego celem było wyróżnienie placówek, które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania turystyki wśród młodych ludzi oraz zapewniają im bezpieczne i przyjazne warunki pobytu.

Szczecińskiej placówce przyznano srebrny stopień wyróżnienia za wysoki poziom działalności oraz konsekwentną pracę na rzecz wspierania i rozwijania turystyki dzieci i młodzieży.

– To dla nas bardzo duże wyróżnienie – mówi Magdalena Piasecka, wicedyrektor ds. sportu i rekreacji Centrum Żeglarskiego. – Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie tak dobrze ocenianych placówek i że nasza codzienna działalność została zauważona. Praca na rzecz dzieci i młodzieży jest jednym z naszych priorytetów, dlatego tym bardziej budujące jest dla nas to, że nasze działania zostały docenione.

To nie pierwsze wyróżnienie, jakie otrzymało to schronisko. Placówka była już wcześniej nagradzana i doceniana za swoją działalność oraz wysoki standard oferowanych usług, a także za aktywne wspieranie turystyki młodzieżowej i edukacji poprzez podróżowanie. (K)

