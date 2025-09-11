Czwartek, 11 września 2025 r. 
Sąsiedzka mozaika przy „Krzemieniu”. Uczczono pięciolecie działalności

Data publikacji: 11 września 2025 r. 08:45
Ostatnia aktualizacja: 11 września 2025 r. 09:34
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Przed Domem Kultury „Krzemień” w szczecińskich Podjuchach odsłonięto sąsiedzką mozaikę, przygotowaną z okazji pięciolecia działalności tej placówki.

Mozaika ma formę ozdobnej ławki. Mierzy około pięciu metrów długości i dwa metry wysokości. W centrum umieszczono logo „Krzemienia”, od którego rozchodzą się kolorowe promienie. Wypełniają je symbole wybrane przez uczestników warsztatów – m.in. pies w biegu, maszyna do szycia, sztaluga, koniczyna czy pędzel.

Autorką koncepcji była artystka Klaudia Prabucka, która przez kilka tygodni prowadziła zajęcia z mieszkańcami. Uczestnicy przynosili własne elementy – kafelki, fragmenty ceramiki i lusterka – nadając im nowe zastosowanie. Wspólna praca miała nie tylko efekt artystyczny, ale również integracyjny.

Podczas odsłonięcia mozaiki odbył się program towarzyszący. Były wystąpienia organizatorów, animacje dla dzieci, wspólne zabawy i koncerty. Wieczorem na scenie zagrał zespół Bubliczki. Wcześniej mieszkańcy mogli wziąć udział w grze terenowej, której trasa prowadziła przez charakterystyczne miejsca Podjuch.

Przedstawiciele domu kultury podkreślają, że projekt powstał dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców. Ławka-mozaika od teraz zdobi wejście do „Krzemienia” i stanowi pamiątkę pięciolecia tej instytucji.

Nowa instalacja, widoczna już z daleka, ma być jednocześnie dekoracją i zapisem lokalnej aktywności. Placówka planuje, że będzie miejscem spotkań i odpoczynku, a także kolejnym punktem na mapie działań kulturalnych Podjuch.

(dg)

