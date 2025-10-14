Sanepid: woda w Wałczu nadaje się do spożycia

Fot. Artur Bakaj

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Wałcz nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków, wobec czego woda jest przydatna do spożycia – poinformował we wtorek popołudniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu.

REKLAMA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w niedzielę z wodociągu Wałcz, nie stwierdził obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków - woda jest przydatna do spożycia.

- Do 15 października na wyniki badań parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 st. C, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, tymczasowo zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu – przekazano w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu w wodociągu Wałcz bakterii z grupy coli. Mieszkańcy Wałcza i pobliskich wsi (Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota) do celów spożywczych i higienicznych muszą używać wody dostarczonej beczkowozami.

Wodociąg Wałcz zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono wówczas obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne – woda nie spełnia wymagań rozporządzenia ministra zdrowia (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z kranu nie mogła być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie mogła być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i do przemywania otwartych ran. Mogła być jedynie wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda była dostarczana beczkowozami i w butelkach. W jej dostarczanie zaangażowano też trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej i 12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej). W działania zaangażowana byli też m.in. strażacy z JRG Wałcz oraz JGR 2 Szczecin.

Copyright

REKLAMA