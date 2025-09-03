Samorządowcy: "Szczecinianie, startujcie do rad osiedli!". Ostatnie dni naboru kandydatów

Wybory do rad osiedli odbędą się w ostatnią niedzielę września. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińscy samorządowcy, niezależnie od barw politycznych, co do jednego są zgodni: warto kandydować do rad osiedli. Zachęcają do tego i współrządzący naszym miastem politycy Koalicji Obywatelskiej, i będący w opozycji przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

- Członkowie rad między innymi również inicjują i wspierają działania zmierzające do poprawy jakości życia na danym osiedlu czy też wydają opinie w sprawie projektu budżetu miasta. To ważne zadania, dzięki którym szczecinianom żyje się po prostu lepiej – mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski (KO).

W środę głos w tej sprawie zabrali radni PiS.

- Wybory do rad osiedli niestety cieszą się najmniejszym zainteresowaniem. Dlatego zachęcamy szczecinian do startowania do rad osiedli - powiedział Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu. - Miasto prowadzi co prawda kampanię promocyjną w sprawie wyborów do rad osiedli, ale ona wciąż jest za mała. Mamy 37 osiedli w Szczecinie i dobrze by było, żeby każde z nich miało własny samorząd.

Samorządowiec przekonywał, że rady osiedli mają dużą moc sprawczą. Z reguły władze miasta wsłuchują się w ich głos. Dzięki temu udaje się załatwić wiele spraw. Krzysztof Romianowski zwrócił uwagę, że zanim został miejskim radnym, przez dekadę uczył się tego, jak funkcjonuje miasto, właśnie w radzie osiedla.

- Przez kilka lat nadzorowałem rady osiedla bezpośrednio. Wiem, jak ważna jest ta dyskusja na poziomie lokalnym, naprawdę lokalnym - dodawał Marcin Pawlicki.

Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta przekazuje: "Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym zgłoszenia powinny być przyjmowane do 7 września br. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to niedziela, komplet wymaganych dokumentów będzie można złożyć również w poniedziałek 8 września w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin".

Druk zgłoszenia wraz z listą poparcia można złożyć zarówno w Biurze Rady Miasta, jak i w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

Tegoroczne wybory do rad osiedli odbędą się w niedzielę 28 września. ©℗

(as)