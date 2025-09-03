Środa, 03 września 2025 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Samorządowcy: "Szczecinianie, startujcie do rad osiedli!". Ostatnie dni naboru kandydatów

Data publikacji: 03 września 2025 r. 15:34
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 15:34
Samorządowcy: "Szczecinianie, startujcie do rad osiedli!". Ostatnie dni naboru kandydatów
Wybory do rad osiedli odbędą się w ostatnią niedzielę września. Fot. Dariusz Gorajski  

Szczecińscy samorządowcy, niezależnie od barw politycznych, co do jednego są zgodni: warto kandydować do rad osiedli. Zachęcają do tego i współrządzący naszym miastem politycy Koalicji Obywatelskiej, i będący w opozycji przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. 

- Członkowie rad między innymi również inicjują i wspierają działania zmierzające do poprawy jakości życia na danym osiedlu czy też wydają opinie w sprawie projektu budżetu miasta. To ważne zadania, dzięki którym szczecinianom żyje się po prostu lepiej – mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski (KO).

W środę głos w tej sprawie zabrali radni PiS.

- Wybory do rad osiedli niestety cieszą się najmniejszym zainteresowaniem. Dlatego zachęcamy szczecinian do startowania do rad osiedli - powiedział Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu. - Miasto prowadzi co prawda kampanię promocyjną w sprawie wyborów do rad osiedli, ale ona wciąż jest za mała. Mamy 37 osiedli w Szczecinie i dobrze by było, żeby każde z nich miało własny samorząd. 

Samorządowiec przekonywał, że rady osiedli mają dużą moc sprawczą. Z reguły władze miasta wsłuchują się w ich głos. Dzięki temu udaje się załatwić wiele spraw. Krzysztof Romianowski zwrócił uwagę, że zanim został miejskim radnym, przez dekadę uczył się tego, jak funkcjonuje miasto, właśnie w radzie osiedla. 

- Przez kilka lat nadzorowałem rady osiedla bezpośrednio. Wiem, jak ważna jest ta dyskusja na poziomie lokalnym, naprawdę lokalnym - dodawał Marcin Pawlicki. 

Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta przekazuje: "Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym zgłoszenia powinny być przyjmowane do 7 września br. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to niedziela, komplet wymaganych dokumentów będzie można złożyć również w poniedziałek 8 września w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin".

Druk zgłoszenia wraz z listą poparcia można złożyć zarówno w Biurze Rady Miasta, jak i w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

Tegoroczne wybory do rad osiedli odbędą się w niedzielę 28 września. ©℗

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Do komisji..
2025-09-03 16:08:23
A ja chce w komisji być to też muszę głosy poparcia.?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję