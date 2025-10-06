Poniedziałek, 06 października 2025 r. 
Samorządowcy chcą przekonać prezydenta RP do Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Data publikacji: 06 października 2025 r. 18:54
Ostatnia aktualizacja: 06 października 2025 r. 21:07
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni 3856 hektarów. Fot. Piotr Piznal  

Samorządowcy zaangażowani w tworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry chcą spotkać się z prezydentem RP Karolem Nawrockim, aby przekonać go do podpisania ustawy dotyczącej tej inicjatywy. Wysłali do niego oficjalny list z prośbą o spotkanie.  

Ustawa przeszła przez Sejm. Nie powinno być z nią problemu w Senacie. Nie wiadomo jednak, jak postąpi Karol Nawrocki - przedstawiciele obozu politycznego, z którym jest związany, wyrażali się bowiem o parku krytycznie.

- Projekt zgłosiła grupa inicjatywna. Na starcie nie był to żaden projekt polityczny, tylko społeczny - akcentował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami. - W samorządach - w Szczecinie, w Widuchowie, w Kołbaskowie - decyzje podjęto większością radnych, zostały podjęte demokratycznie. Pierwszy raz od dwudziestu kilku lat są przepisy wspierające gminy, które tworzą parki. Dla takich gmin jest specjalna premia.

Wojewoda przekazał, że w nowym parku zostanie zastosowana aktywna ochrona przyrody. Oznacza to, że poszczególne miejsca będą odtwarzane. Adam Rudawski przekonywał również, że park w żaden sposób nie zahamuje inwestycji. Będzie też można łowić ryby.

- Tę sprawę należy oderwać od polityki – zaapelował wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera.

- Myślę, że to bezcenna inicjatywa dla mieszkańców regionu – dodała wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz. – Jest oddolna. Wyszła od mieszkańców, od przyrodników. Będzie z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

- Wierzymy, że dzięki parkowi Odra będzie miała taką turystykę, na jaką zasługuje, a my, branża turystyczna, staniemy w końcu na nogi - stwierdził przedsiębiorca Ryszard Matecki, który jest jednym z inicjatorów utworzenia parku.

Inni samorządowcy, którzy pojawili się we wtorek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podawali kolejne argumenty za stworzeniem parku narodowego. Ta inicjatywa ma dać pozytywny impuls gospodarce, wyzwolić energię Międzyodrza, korzystnie wpłynąć na edukację przyrodniczą, przyczynić się do zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Samorządowcy wierzą, że te argumenty przekonają prezydenta RP.©℗

(as)

 

Sonda

Czy prezydent RP powinien podpisać ustawę tworzącą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry?

 

Komentarze

Matecki
2025-10-06 20:51:50
zwolennikiem? Teraz na "tapecie" jest "GROBLA"! Mateckiemu odbiło w tym "parlamencie", łaził PO dachach i taki skutek. Ja także wyzwalam energię Międzyodrza, korzystnie wpływam na edukację przyrodniczą, przyczyniam się do zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, tylko "kaisiory" mi brakuje. Mam nadzieję iż "Unia da".
kuba
2025-10-06 20:41:23
Nie podano tutaj przyczyny, dla której opozycja stoi w kontrze do inicjatywy utworzenia tam parku, więc trudno czytelnikowi wyrobić sobie zdanie na ten temat. Nie wiem co park może mieć wspólnego z polityką, ale raczej niewiele. Coś jednak musi być na rzeczy, skoro autor artykułu pomija ten aspekt milczeniem. Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o nadmierną ingerencję człowieka w środowisko naturalne międzyodrza.
Karol
2025-10-06 19:45:30
Panie Prezydencie ....niech Pan nas ratuje przed tą zielono-czerwoną zarazą!!! Mniejszość nie może rządzić większością!!!
olo
2025-10-06 19:42:16
Panie Prezydencie! niech pan nie podpisuje.To projekt w interesie Niemiec forsowany przez targowiczan
mocne
2025-10-06 19:25:27
Wszystkim którzy jak mantrę powtarzają bzdury bez podparcia w faktach, o zatrzymaniu żeglugi i innych wyssanych z palca fanaberiach, polecam obejrzenie tego filmu: https://facebook.com/share/v/1KPF3fQfSw/
Od zawsze jestem
2025-10-06 19:23:56
całym sercem za Prawicą. Ale jestem za tym Parkiem. Dość zarzynania Natury !!

