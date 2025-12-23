Samorząd województwa ma budżet na 2026 rok. Najwięcej na transport

Zachodniopomorski sejmik przyjął przyszłoroczny plan dochodów i wydatków. Fot. Piotr SIKORA

Samorząd województwa ma budżet na 2026 rok. Dochody województwa wyniosą 1 741,7 mln zł, a wydatki 2 216,5 mln zł.

– Budżet na 2026 rok jest bardzo ambitny, szczególnie w zakresie inwestycyjnym. To budżet historyczny, bo wydatki zaplanowaliśmy na poziomie ponad 2 mld zł. W połowie przeznaczymy je na zmiany w infrastrukturze drogowej. Po stronie dochodów jest 1,7 mld zł. Deficyt pokryjemy z pokaźnej nadwyżki operacyjnej i oszczędności w tegorocznym budżecie. Nie planujemy zatem zwiększać zadłużenia samorządu województwa. Najwięcej, bo około 55 proc. wydamy na transport. Sporo środków przeznaczymy także na politykę gospodarczą, rynek pracy i kulturę – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Poprawa stanu zachodniopomorskich dróg to wciąż dla nas wyzwanie. Wiele zrobiliśmy, ale dążymy do modelu idealnego, stąd kontynuacja programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”.

W planach jest modernizacja mostów. 60 mln zł ma być przeznaczonych na zmiany w infrastrukturze dróg powiatowych, włączając w to sieć tras rowerowych.

– Mamy najlepszy tabor kolejowy w Polsce, dlatego teraz chcemy mieć najlepsze drogi w kraju, bo to pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu – ocenia Olgierd Geblewicz.

Dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 207,6 mln zł. Na politykę kulturalną przeznaczone zostanie 153,4 mln zł (6,9 proc.), z czego na przebudowę i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie – 6,5 mln zł, a na modernizację dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 5,6 mln zł.

W ramach polityki kapitału oraz spójności społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 74,6 mln zł (3,4 proc.). W ramach polityki ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 90,1 mln zł (4,1 proc.), z czego na budowę trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie – 22,1 mln, a na wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia – 10 mln zł.

(as)

