​Samorządowy Szlak Wodny wraca. Umowy z operatorami podpisane [GALERIA]

​Samorządowy Szlak Wodny wraca na Pomorze Zachodnie. Podpisano już umowy z operatorami, którzy w nadchodzącym sezonie będą realizować wakacyjne połączenia wodne na dwóch trasach obejmujących Odrę, Zalew Szczeciński oraz cieśninę Świny. Wakacyjne rejsy wystartują 27 czerwca i potrwają do 30 sierpnia, oferując mieszkańcom oraz turystom ekologiczny i niezwykle klimatyczny sposób podróżowania po regionie.

​W tym roku pasażerowie ponownie skorzystają z atrakcyjnych tras. Pierwszą z nich, na linii Szczecin – Stepnica – Trzebież – Szczecin, obsłuży firma Secco Janusz Just, a wartość tej umowy opiewa na 630 tysięcy złotych. Drugie połączenie, łączące Świnoujście, Trzebież i Nowe Warpno, zrealizuje Adler-Schiffe Polska za kwotę 390 tysięcy złotych. Ważnym punktem przesiadkowym całego przedsięwzięcia ponownie stanie się Trzebież.

​Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację pilotażowej edycji z 2025 roku, która okazała się ogromnym sukcesem frekwencyjnym i przyciągnęła blisko 6 tysięcy pasażerów. Ubiegłoroczne rejsy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że bilety wyprzedawały się nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Poprzedni sezon zamknął się całkowitym kosztem na poziomie 540 tysięcy złotych, z czego wpływy ze sprzedaży biletów pokryły ponad 338 tysięcy złotych, a dopłata ze strony samorządów wyniosła 37 procent kosztów.

​Wyniki pierwszej edycji przełożył się na rozszerzenie współpracy samorządowej. Liderem projektu pozostaje Powiat Policki, który realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim, Szczecinem, Świnoujściem, Policami, Nowym Warpnem, Stepnicą oraz Powiatem Goleniowskim. Finansowanie tegorocznej edycji również wzrosło – większość partnerów przeznaczy na ten cel po 150 tysięcy złotych, natomiast Gmina Stepnica i Powiat Goleniowski wyłożą po 75 tysięcy złotych.

​Jak podkreśla starosta policki Shivan Fate, dynamiczny rozwój projektu, który w ubiegłym roku tworzyło pięć samorządów, a dziś już osiem, pokazuje jego potencjał. Włodarze planują już kolejne edycje, jednak ostateczne decyzje i kierunki rozwoju zapadną we wrześniu, po dokładnej analizie wyników nadchodzącego sezonu.

