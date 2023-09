Samochód potrącił trzy osoby na wózkach inwalidzkich

Policja lub Sąd skazują winnego na podstawie Przepisów Ruchu Drogowego i również Systemu Informacji Przestrzennej który określa status prawny drogi czy placu . Znając zatem przepisy i wchodząc na strony informacji przestrzennych można wskazać winnego kolizji ( nie mylić ze skazaniem) bo to już zupełnie coś innego

Przecież nawet, gdyby było więcej informacji, to nie ty jesteś tym, który będzie wskazywał winnych. Odpowiednie służby na pewno mają dostatecznie dużo informacji.

Z map nie wynika ( może nieaktualne) żeby była tam Strefa Zamieszkania.Skoro tak to albo kierowca wjechał na chodnik albo osoby na wóżkach wjechały na ulicę . Za mało informacji ,żeby określić czyja wina

Adam

2023-09-10 11:30:33

Co za skandal! Mamy nadzieję że sprawca zostanie ukarany. Nie ma naszej zgody na ideologię róbta co chceta, kierowca zawsze musi się zachowywać odpowiedzialnie. Zero tolerancji dla agresji, alkoholu i ćpania u kierowców