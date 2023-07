Sądowi ławnicy - mniej chętnych niż miejsc

Sądy szukają ławników na kadencję 2024 - 2027. Fot. Robert Wojciechowski

Szczeciński magistrat zakończył przyjmowanie wniosków osób, które chcą zostać ławnikami w sądach. Kandydatów jest mniej niż miejsc do obsadzenia.

I tak Sąd Okręgowy w Szczecinie do orzekania z zakresu spraw karnych potrzebował 80 ławników, do spraw rodzinnych - 74, a do orzekania z zakresu prawa pracy - 6. Zgłosiło się, odpowiednio, 40, 46 i 2 kandydatów.

Sąd Rejonowy Centrum zgłosił zapotrzebowanie na 25 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy. Zgłosiło się 12 osób. Sąd szukał też 10 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych. Nikt się nie zgłosił.

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód poszukiwał 15 ławników do spraw rodzinnych. Kandydatów jest czterech.

Powołano już zespół, który będzie opiniował kandydatów. Znajdą się w nim: radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski, radny klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler, radny klubu Koalicji Samorządowej Mirosław Żylik, dyrektor Biura Rady Miasta Rafał Miszczuk oraz główny specjalista w Biurze Rady Miasta Marta Czapiewska.

- Szczecin planuje przeprowadzenie wyborów ławników sądowych na sesji 5 września 2023 r. Jednak wybory w tym terminie uzależnione są od zwrotnej informacji o kandydatach pozyskiwanej od Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz od pracy Zespołu opiniującego - mówi Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.- Jeśli w tym terminie wybory nie odbędą się, ostateczny termin to 17 października 2023 r.

Aby zostać ławnikiem sądowym, należy spełnić szereg wymagań, w tym m.in.: posiadać obywatelstwo polskie, od ponad roku być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Szczecinie, mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej niż 70, posiadać wykształcenie średnie. ©℗

