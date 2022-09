Sąd wyłączył jawność. Ruszył proces mordercy z Sulikowa

Choć ani prokuratura, ani oskarżony nie złożyli takiego wniosku, sędzia wyłączyła jawność rozprawy w sprawie morderstwa w powiecie kamieńskim. Oskarżonemu, 30-letniemu Dawidowi J., grozi dożywocie.

Do tragedii doszło 24 marca 2021 r. Dawid J. zauważył pod sklepem 18-letnią Magdalenę M., którą nie mogła uruchomić skutera. Zaproponował jej podwiezienie. Dziewczyna wsiadła do renault laguny. Dawid J. wywiózł ją jednak do lasu pomiędzy miejscowościami Sulikowo i Świerzno, gdzie - jak wynika z aktu oskarżenia - uderzył ją powodując złamanie nasady nosa, a następnie uciskał szyję doprowadzając do rozedmy płuc i śmierci.

- Wnoszę dodatkowo o przyjęcie kwalifikacji jako zabójstwo w związku ze zgwałceniem - zawnioskował prokurator Jarosław Przewoźny.

Dawid J., ojciec dzieci w wieku 3 i 8 lat, kawaler z wykształceniem podstawowym i bez zawodu, w obecności mediów odzywał się niechętnie. Nie chciał nawet ujawnić ostatniego miejsca pracy. W przeszłości był już karany za podobne czyny. Po raz pierwszy zgwałcił i udusił swoją o rok młodszą koleżankę mając 14 lat. Obecnie grozi mu dożywocie.

Sędzia utajniła jawność rozprawy po odczytaniu aktu oskarżenia uzasadniając to m.in. tym, że ujawnione w trakcie procesu okoliczności mogłyby wywołać niepokoje społeczne i zakłócić przebieg rozprawy.

Tomasz Tokarzewski