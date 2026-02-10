Sąd: prof. Grodzki nie brał łapówek. Tomasz Duklanowski skazany

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, który w lipcu 2025 r. wymierzył Tomaszowi Duklanowskiemu 12 tys. zł kary grzywny i zasądził 8 tys. zł nawiązki na rzecz Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Sprawa dotyczy „pomówienia byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o przyjmowanie łapówek” i związana jest z tzw. „aferą kopertową”. Tomasz Duklanowski mówi, że wyrok jest skandaliczny i zapowiada wniesienie kasacji.

Chodzi o publikacje m.in. w „Gazecie Polskiej”, dotyczące „afery łapówkarskiej” w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie, którego Tomasz Grodzki był dyrektorem. Polityk KO zaprzeczył, by kiedykolwiek brał łapówki, i złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia z art. 212 k.k.

10 lutego wyrok uprawomocnił się.

„To ważne rozstrzygnięcie nie tylko dla mnie, ale dla standardów życia publicznego. Kłamstwo nie może być bezkarne, a prawda ma znaczenie” – napisał Tomasz Grodzki w serwisie X.

O wypowiedź poprosiliśmy Tomasza Duklanowskiego.

– Dla mnie ten wyrok jest niesprawiedliwy i zwyczajnie skandaliczny. (…) Przedstawiłem kilkadziesiąt świadectw ludzi ze Szczecina i okolic. To byli pacjenci lub rodziny pacjentów Grodzkiego, ale sąd uznał je za niewiarygodne – dodał.

Na pytanie, jak sąd uzasadnił wyrok, Tomasz Duklanowski odpowiedział:

– Nie mogę powiedzieć, jak uzasadnił, bo sprawa została utajniona na wniosek Tomasza Grodzkiego. Dziennikarze mogli wejść na salę rozpraw tylko na odczytanie wyroku. Na uzasadnienie już nie mogli wejść. Ja też nie mogę o tym mówić, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Uważam, że to kneblowanie ust dziennikarzom. Tomasz Grodzki mówi o wolnych mediach, a tymczasem w praktyce wygląda to właśnie tak… – dodał.

Satysfakcji z wyroku nie kryje reprezentująca byłego marszałka Senatu kancelaria prawna Dubois i Wspólnicy: „Po 6 latach walki o dobre imię Klienta Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał dziś w mocy wyrok” skazujący Duklanowskiego „za pomówienie prof. Tomasza Grodzkiego o żądanie bądź przyjmowanie korzyści majątkowych”.

W mediach społecznościowych pojawił się też wpis T. Duklanowskiego: „Sąd uniewinnił Tomasza Sakiewicza, który na podstawie moich tekstów stwierdził, że Grodzki to »zwykły łapówkarz«. Mnie natomiast skazał, analizując te same teksty”.

