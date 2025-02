Są pieniądze na staże dla lekarzy

Blisko 28 mln zł zabezpieczono na staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów. To o 4 mln zł więcej niż w 2024 roku. Fundusze w całości pochodzą z budżetu państwa. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali umowę gwarantującą finansowanie staży.



Wartość umowy to 27 914 000 zł. Przekazane środki finansowe umożliwią zrefundowanie kosztów staży podyplomowych dla 208 lekarzy i 68 lekarzy dentystów w 56 podmiotach leczniczych na Pomorzu Zachodnim. Od 2023 roku środki na lekarskie staże podyplomowe przekazuje wojewoda zachodniopomorski. Do końca 2022 roku czyniło to Ministerstwo Zdrowia.

Staż podyplomowy absolwenta studiów na kierunku lekarskim trwa 13 miesięcy, a na kierunku stomatologicznym 12 miesięcy. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe lekarza stażysty wynosi 6798 zł brutto.

Każdego roku w naszym regionie staż podyplomowy odbywa około 500 lekarzy i lekarzy dentystów w ponad 70 podmiotach leczniczych.

(as)