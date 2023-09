Rzeźba Aleksandra Doby stanęła w Trzebieży. Można posiedzieć obok sławnego podróżnika

W sobotę miejsce obok Aleksandra Doby zajęła m.in. najbliższa rodzina (żona, wnuczki i siostra) oraz wiceburmistrz Swarzędza (z którego pochodził wielki kajakarz). Fot. Agnieszka Spirydowicz

Rzeźbę Aleksandra Doby uroczyście odsłonięto w sobotę w Trzebieży (gmina Police). Wizerunek wielkiego kajakarza stanął przy plaży. Przedstawia go z wiosłem, na kajaku "Olo", z miejscem, na którym może przysiąść każdy, kto zechce spędzić chwilę z podróżnikiem. Aleksander Doba patrzy oczywiście na wody Zalewu Szczecińskiego. Autorem rzeźby jest Mirosław Gołofit, który osobiście znał podróżnika.

- Gromadzimy się dzisiaj w samo południe tu, w Trzebieży na terenie gminy Police, aby odsłonić rzeźbę wielkiego bohatera, podróżnika, honorowego obywatela gminy Police - otworzył uroczystość burmistrz Władysław Diakun. - Są wśród nas przyjaciele Aleksandra Doby z Polic, Swarzędza, Szczecina, Trzebieży, Gdańska i z innych rejonów Polski. Doskonale go znali, z nimi spędzał czas. Dziś mija 77. rocznica jego urodzin. Mieszkał tu, chociaż pochodził z Wielkopolski i spędził 46 lat na gościnnej ziemi polickiej, często odwiedzając również Trzebież, bowiem był tu Neptunem (w tej roli brał udział w Trzebieskich Neptunaliach - red.). Zmarł 22 lutego 2021 roku na szczycie najwyższej góry Afryki: Kilimandżaro.

Na uroczystości poza rodziną, przyjaciółmi, mieszkańcami gminy, ludźmi związanymi m.in. z kajakarstwem byli też przedstawiciele samorządów gminnych (także ze Swarzędza, gdzie urodził się i wychowywał Aleksander Doba) i administracji, w tym wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Ta piękna pogoda jest jakimś uśmiechem chyba do nas z góry od pana Aleksandra, bo przecież we wrześniu mogliśmy się spotkać w deszczu, wietrze. A spotykamy się w pięknej, słonecznej pogodzie i taką piękną, słoneczną postacią był pan Aleksander, myślę, że wszyscy go w ten sposób właśnie zapamiętaliśmy: jako człowieka niezwykle życzliwego, człowieka otwartego, uśmiechniętego, człowieka, który realizował swoje fantazje - mówił wojewoda, który odniósł się także do samej rzeźby upamiętniającej tego podróżnika. - To upamiętnienie, niezwykle piękne, bardzo ładnie oddające tę twarz, tę historię wyrytą na twarzy Aleksandra Doby. Pan burmistrz odnosił się do Neptunaliów, mówił, że to Neptun Polic, Szczecina, ambasador naszego regionu Pomorza Zachodniego. Tak, to Neptun. Tylko Neptun trzymał trójząb w dłoniach, pan Aleksander zawsze trzymał wiosło od kajaka. I tak jest przedstawiony tutaj.

Kiedy odsłaniano pomnik, obok, na plaży wypoczywali mieszkańcy gminy i nie tylko.

- W sposób odświętny ten pomnik odsłaniamy, a nie tak daleko ludzie normalnie żyją pod okiem pana Aleksandra - zwrócił uwagę wojewoda. - On pewnie byłby bardziej po tamtej stronie niż po tej naszej, raczej byłby już na plaży, coś szykował, coś robił, coś planował.

Burmistrz Polic zwrócił też uwagę, że to kolejny element upamiętnienia tego Honorowego Obywatela Polic. Imię Aleksandry Doby nosi już odbudowana promenada w Trzebieży. Za ten kolejny gest ku pamięci swojego męża dziękowała Gabriela Doba.

- Mój mąż, Aleksander Doba, był na pewno ambasadorem naszej gminy, był znany na całym świecie. Za promocję Polski na świecie otrzymał odznakę Teraz Polska, a także był rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych - mówiła. - Myślę, że teraz jego wizerunek będzie w dalszym ciągu rozsławiał naszą gminę.

Agnieszka Spirydowicz