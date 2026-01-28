Ruszyły zapisy na Szczeciński Bieg Nocny. Dwa dystanse do wyboru

Fot. Żegluga Szczecińska

Ruszyły zapisy na siódmą edycję Szczecińskiego Biegu Nocnego. Do wyboru są dwa dystanse na 5 i 10 kilometrów.

W nocy z 8 na 9 maja blisko 2 tysiące osób pobiegnie ulicami miasta i zdobędzie pamiątkowy medal. Tradycyjnie bieg będzie miał swój początek i koniec w rejonie Jasnych Błoni. Zawodnicy wystartują o północy z ulicy Szymanowskiego i przemierzą najważniejsze arterie miasta. Ta sama trasa będzie obowiązywać na obu dystansach, w przypadku biegu na 10 km zawodnicy pokonają ją dwukrotnie. Oprócz klasyfikacji generalnej o nagrody mogą rywalizować także drużyny.

Zapisy na bieg odbywają się przez stronę https://www.protiming24.pl. Szczegółowe informacje oraz regulamin startu znajdują się na stronie www.zstw.szczecin.pl.

