Ruszyły świąteczne tramwaje. Perełka i siódemka zabrały pierwszych pasażerów [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

To jedna z najbardziej wyczekiwanych świątecznych atrakcji w mieście. Od soboty (6 grudnia) na szczecińskie torowiska wyjechały dwa świąteczne tramwaje. Pojazdy udekorowane są bożonarodzeniowymi światełkami i czapkami Mikołaja.



„Perełka”, czyli ubrany w czapkę Św. Mikołaja i światełka zabytkowy czerwony wagon N 167H będzie wozić pasażerów 6, 12 i 19 grudnia. Odjazd z pętli Potulickiej co godzinę: 16, 17, 18 i 19. Trasa: Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – pl. Kościuszki – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Potulicka.

Natomiast zmianie uległ rozkład jazdy świątecznej siódemki. Aktualny wygląda następująco: soboty linia 7/5 - Start Osiedle Zawadzkiego – 16.06, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23.20; niedziela linia 7/1 - start Osiedle Zawadzkiego – 16.09, zjazd do Zajezdni Pogodno - 23.00.



W dni powszednie linia 7/3 - start Głębokie – 16.11, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23.20.



W okresie od 22.12.2025 r. do 06.01.2026 r. (dni powszednie wolne od nauki w szkołach): linia 7/1 - start Głębokie 16.15, zjazd 23.20.

Wigilia linia 7/1 - start Zawadzkiego 16.19 do 22.50, łączony z linią nr 2 (wykonuje kursy na linii 2). Ostatni kurs jako linia 7.



Boże Narodzenie, tj. 25 i 26 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. linia 7/4 - start Zawadzkiego 15.09, zjazd 23.12.



Trzech Króli (6 stycznia 2026 r.) według rozkładu niedzielnego linia 7/1 - start Zawadzkiego 16.09, zjazd 23.00.



(K)

