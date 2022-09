Ruszyły Stargardzkie Dni Seniora. Wzięli klucz i teraz rządzą

Symbolicznym przekazaniem klucza do bram miasta rozpoczęły się w Stargardzie Dni Seniora.

Stargardzkie Dni Seniora na stałe zapisały się w harmonogramie miejskich imprez. Seniorzy będą władać Stargardem aż do niedzieli. Świętowanie zaczęło się w piątkowe popołudnie odebraniem klucza do bram miasta oraz Senioriadą w parku Chrobrego. Tam na najstarszych mieszkańców miasta czekały różne konkurencje sportowe przygotowane i prowadzone przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard. W sobotę dalszy ciąg atrakcji. O godz. 14.30 z Rynku Staromiejskiego wyruszy barwna parada. Seniorzy przejdą do parku Chrobrego, gdzie odbędą się festyn i dyskoteka. Zabawa w Teatrze Letnim potrwa do godz. 22.

W niedzielę, 11 września, seniorzy wyruszą na zwiedzanie miasta z prezydentem Rafałem Zającem w roli przewodnika, a potem będzie piknik z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na Bobrowej Polanie. Na tych, którzy nie dotrą tam we własnym zakresie, o godz. 11 w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym będzie czekał bezpłatny autobus MPK.

(w)