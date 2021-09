Ruszyło śledztwo ws. handlu narkotykami. Zatrzymano żołnierza z 2. Batalionu Saperów w Stargardzie

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie handlu narkotykami przez żołnierza z 2. Batalionu Saperów w Stargardzie. Decyzja zapadła po analizie dowodów zebranych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Śledztwem objęto również pięciu cywilów. Wszyscy zostali zatrzymani.

Prokuratura zarzuca im udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Grozi za to od lat 2 do lat 12 więzienia. W trakcie zatrzymania i przeszukania znaleziono narkotyki o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Było to 5 kg suszu oraz mniejsze ilości amfetaminy, MDMA, kokainy oraz klefedronu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec żołnierza oraz jednego z podejrzanych cywilów tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

(rj)