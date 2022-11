W Szczecinie jak co roku 1 listopada ruszyło Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych. Z myślą o tych, którzy będą szukać dachu nad głową, by przetrwać najtrudniejszy czas, przygotowano niemal 300 miejsc w schroniskach i prawie sto w noclegowniach. Do dyspozycji jest też miejska Ogrzewalnia.



Odbyła się coroczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego. Omówiono procedury i zakres współpracy. Koordynatorem wszystkich działań jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na sezon zimowy miasto zabezpieczyło 297 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w Ogrzewalni.

Przytuliska prowadzą organizacje pozarządowe. W Schronisku „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5 jest 80 miejsc, w Schroniskach dla Mężczyzn „Caritas” przy ul. Nehringa 14 - 55 miejsc i przy ul. Strzałowskiej 24- 27 miejsc, Schronisko dla Kobiet „Caritas” przy ul. Piasecznej 4 w Płoni ma 45 miejsc, Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzone przez Stowarzyszenie „Złoty Wiek” przy ul. Hryniewieckiego 9 -105 miejsc. Placówki są czynne całodobowo. Osoby bezdomne mają tam zapewniony posiłek, wymianę ubrań, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. Prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności.

- Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego - tłumaczy M. Homis. - Pobyt jest odpłatny.

Osoby bezdomne są kierowane także do dwóch noclegowni - 55 takich miejsc jest w przytulisku Stowarzyszenie Feniks przy ul. Zamkniętej 5, a 40 w placówce „Caritas” przy ul. Nehringa 14. To schronienie na noc, miejsca są dostępne w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, wziąć kąpiel, zjeść ciepły posiłek. By z nich skorzystać, nie jest konieczne skierowania ani decyzja administracyjna.

W Szczecinie działa również całodobowa Ogrzewalnia. Uzupełnia system wsparcia osób bezdomnych od 2018 roku. Prowadzi ją Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23. Do dyspozycji jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. Korzystający z Ogrzewalni mogą wypić tam ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz się przebrać.

W budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63 funkcjonuje punkt socjalny dla osób bezdomnych. To miejsce przygotowane do tego, by wziąć prysznic, przeprać rzeczy, wypić gorącą herbatę.

- Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających, bez względu na czas pobytu w placówce - dodaje M. Homis.

W Stowarzyszeniu Feniks przy ul. Zamkniętej działa Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych. Jest zaopatrzony w podstawowe materiały medyczne i opatrunkowe.

Kilka organizacji pomocowych na terenie miasta prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe mają Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, PKPS - Punkt Pomocy przy ul. Robotniczej 9U/1 i PCK przy al. Wojska Polskiego 63.

