Ruszyło Biuro Informacji i Wsparcia Kulturowego w Szczecinie

Biuro (wcześniejsza nazwa tej instytucji to Centrum Integracji Cudzoziemców) nie jest miejscem zakwaterowania ani ośrodkiem pobytowym. Fot. Dariusz Gorajski

Na szczecińskim Pogodnie działa już Biuro Informacji i Wsparcia Kulturowego. Ma pomagać w integracji obcokrajowców spoza Unii Europejskim przebywającym legalnie w Polsce.

REKLAMA

- Umowa partnerska na utworzenie Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej została zawarta. Działania Biura prowadzone są jako kontynuacja wsparcia na rzecz cudzoziemców prowadzonych przez ostatnie trzy lata w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy Centrum Usług Społecznych.

Biuro (wcześniejsza nazwa tej instytucji to Centrum Integracji Cudzoziemców, ale na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego resort spraw wewnętrznych zgodził się na zmianę) nie jest miejscem zakwaterowania ani ośrodkiem pobytowym. Jego działalność nie obejmuje także kwestii legalizacji pobytu. Jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Adresatami działań nowej instytucji są cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Zakres wsparcia realizowanego w ramach projektu - podobnie jak dotychczasowe działania prowadzone przez „Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie” - obejmuje takie aktywności jak poradnictwo w punkcie informacyjno-doradczym, pomoc psychologiczną oraz przeciwdziałanie przemocy domowej.

Część mieszkańców Pogodna, wspierana przez środowisko narodowców, protestowała przeciwko powstaniu Biura. Obawiali się, że obecność obcokrajowców negatywnie wpłynie na codzienne życie w tej dzielnicy. ©℗

(as)

REKLAMA