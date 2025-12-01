Ruszyła świąteczna akcja "Tak niewiele"

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji "tak niewiele" organizowanej przez Fundację małych Stópek i Fundację Donum Vitae. Fot. Agata Jankowska

Jarek marzy o latarce, Tomasz chciałby znaleźć pod choinką słodycze, kawę i perfumy, a 4-letni Kubuś klocki magnetyczne lub Lego. To tylko trzy osoby spośród ponad tysiąca, które liczą na świąteczne prezenty. Lista oczekujących wraz z ich świątecznymi życzeniami znajduje się na stronie akcji "Tak niewiele" organizowanej przez Fundację Małych Stópek oraz Fundację Donum Vitae.

Jej beneficjentami są mieszkańcy domów pomocy społecznej, także tych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, domów samotnej matki, domów dziecka i hospicjów dla dzieci, znajdujących się na terenie całego kraju. Udział w akcji polega na wyborze przez darczyńcę osoby z listy umieszczonej na stronie www.takniewiele.com, przygotowaniu drobnego prezentu i wysłaniu na wskazany przez placówkę adres. Prezenty trafiają do podopiecznych w wigilię Bożego Narodzenia.

Obecnie darczyńcy zarezerwowali ponad 15 tysięcy próśb na stronie.

- Cztery lata temu przywiozłem artykuły chemii gospodarczej do Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Spytałem się siostry dyrektor, czy mieszkańcy tego domu będą mieli prezenty pod choinkę - opowiada ks. Tomasz Kancelarczyk, inicjator akcji. - Dla mnie zawsze prezent pod choinkę jest czymś bardzo ważnym. Odpowiedź siostry jakoś mnie nie zadowoliła, bo powiedziała, że są prezenty, ale tak wyczułem, że to nic szczególnego. I wtedy poprosiłem, aby siostra zrobiła listę osób anonimowo, z propozycją prezentu. Tych prezentów było tylko siedemdziesiąt, no to zadzwoniłem do drugiego domu o podobnym profilu pod Tarnobrzegiem. Następnie blisko 200 prezentów umieściłem w internecie z prośbą o to, aby osoby się zgłaszały i sporządzały te prezenty i wysyłały bezpośrednio do domu do Morynia i do tego drugiego domu pomocy. To był taki prosty, prowizoryczny sposób pozyskiwania darczyńców. Na drugi dzień dostałem wiele telefonów od ludzi, którzy chcieliby wspomóc akcję, ale nie było już tylu podopiecznych na liście. "Proszę księdza, nie ma już prezentów, a my chcemy zrobić", mówili. Dla mnie to był sygnał, że ta akcja ma potencjał, że z tego coś będzie więcej.

Od tamtego momentu inicjatywa się rozrosła i jest dziś ogólnopolską, wielką akcją pomocową organizowaną przed świętami Bożego Narodzenia.

- Rzeczywiście nasz dom opieki to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Ksiądz Tomasz nieustannie zapytuje nas, czego jeszcze potrzebujemy, czym może nas obdarować, czym się podzielić - opowiada siostra Damaris, dyrektor DPS w Moryniu. - Właśnie tym swoim sercem, takim nieustannie rozdzielanym, podzielnym i wciąż rosnącym, bo z tego jednego serca rośnie tyle dobrych serc, cała fundacja i całe dzieło. Nasz dom stał się kolebką tej akcji. Mamy 120 osób niepełnosprawnych, nasi mieszkańcy są zadbani, staramy się, żeby warunki były rodzinne, wnikamy w potrzeby podopiecznych. Czynimy to na co dzień z wielkim sercem i zaangażowaniem, cała nasza drużyna pracowników i sióstr. Ale ta akcja pokazuje, jacy jesteście wspaniali. Każdy z nas może być tym świętym Mikołajem. Ma możliwość okazania serca drugiemu człowiekowi.

Aby przygotować wybrany na stronie akcji "Tak niewiele" prezent należy podpisać paczkę imieniem z kafelka - czyli profilu podopiecznego. Rekomendowana wartość prezentu to maksymalnie kwota do 150 zł. Ważne, aby zdążyć wysłać prezent przed świętami - najlepiej do 15 grudnia. Organizatorzy proszą o zachowanie dyskrecji i uszanowanie prywatności obdarowanych. Apelują, aby nie udostępniać nazw placówek ani miejscowości w mediach społecznościowych. Więcej szczegółów znajduje się na stronie akcji.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 2.12.2025 r.

Agata Jankowska

