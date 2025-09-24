Ruszył przetarg na modernizację ulicy Nehringa w Szczecinie

Fot. Dariusz GORAJSKI

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na remont ulicy Władysława Nehringa w Szczecinie. Prace obejmą odcinek o długości około dwóch kilometrów, od skrzyżowania z ulicą Szosa Polska do ulicy Polickiej.

W ramach inwestycji przewidziano frezowanie starej i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, a także modernizację zniszczonych chodników i budowę nowych, szczególnie na odcinku pomiędzy ul. Szosa Polska a Ogrodniczą. Dodatkowo przebudowane zostaną zjazdy do posesji, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców. Roboty obejmą również wymianę i regulację krawężników, poprawę odwodnienia oraz wykonanie nowych obramowań i podbudów.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mają czas na składanie ofert do 30 września. Na wybór wykonawcy mieszkańcy będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni, ale sam remont – zgodnie z warunkami przetargu – ma potrwać trzy miesiące od podpisania umowy. Oznacza to, że prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja drogowa na północy Szczecina, która ma poprawić stan infrastruktury i komfort codziennego poruszania się po tej części miasta.

(dg)