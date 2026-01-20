Ruszył nabór wniosków. 217 milionów na obronę cywilną

Informację o rozpoczęciu naboru wniosków przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Fot. Ryszard Pakieser

​Ruszył pierwszy w tym roku nabór wniosków na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną, otwierający przed zachodniopomorskimi samorządami szansę na zdobycie funduszy na kluczowe inwestycje. Gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje przeznaczone na budowę oraz modernizację schronów, miejsc ukrycia i innych obiektów osłonowych, które mają zapewnić mieszkańcom realną ochronę w sytuacjach kryzysowych.

Program obejmuje także wsparcie projektów dotyczących infrastruktury niezbędnej do utrzymania ciągłości zaopatrzenia w wodę, energię oraz żywność w warunkach zagrożenia.

- W tym roku na bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego mamy dodatkowe 217 mln zł. Pierwszą pulę tych środków chcemy przeznaczyć na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych. Naszym celem jest wzmacnianie zdolności obronnych i ochronnych samorządów, a tym samym państwa – mówi wojewoda Adam Rudawski.

​Zainteresowane samorządy muszą się jednak spieszyć, ponieważ termin składania dokumentów upływa 1 lutego 2026 roku. Choć przepisy dopuszczają realizację dużych inwestycji budowlanych etapami rozłożonymi na kolejne lata, obowiązują ścisłe ramy czasowe dotyczące finansowania. Wszystkie środki przyznane w ramach złożonego teraz wniosku muszą zostać wydatkowane i rozliczone najpóźniej do końca 2026 roku.

