Ruszają usługi sąsiedzkie. Można wnioskować o nową formę wsparcia

Zakupy, drobne porządki czy zwykła rozmowa mogą stać się realnym wsparciem dla osoby starszej. Centrum Usług Społecznych w Szczecinie uruchomiło Usługi sąsiedzkie – pomoc skierowaną przede wszystkim do osób samotnych, seniorów i mieszkańców, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, a nie mogą liczyć na pomoc bliskich.

– Zakres pomocy ustalany jest w zależności od potrzeb i może obejmować m.in. pomoc w podstawowych potrzebach życiowych, takich jak zrobienie zakupów, drobne porządki, przygotowanie posiłków – przypomina Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – Opiekun pomaga również seniorowi w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, co zapobiega poczuciu izolacji.

Pomoc ta może być świadczona przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Dokładny wymiar godzin ustala indywidualnie pracownik Centrum Usług Społecznych, przy czym miesięczny limit wynosi 25 godzin.

– Opiekunem sąsiedzkim może zostać pełnoletnia osoba, która mieszka w najbliższej okolicy seniora i cieszy się jego zaufaniem – tłumaczy M. Homis. – Ważne jest, aby taka osoba nie była członkiem rodziny ani najbliższym krewnym podopiecznego.

Koszt jednej godziny usługi wynosi 100 proc. minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym (obecnie 31,40 zł brutto). Jest to także kwota wynagrodzenia dla opiekuna sąsiedzkiego za każdą zrealizowaną godzinę wsparcia.

– Dla osób korzystających ze wsparcia usługa jest całkowicie darmowa, jeśli ich dochód nie przekracza ustawowego kryterium: 1010 zł w przypadku osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie – mówi Maciej Homis. – Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 95 lat i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodziną oraz osoby samotnie gospodarujące, które ukończyły 90 lat. Osoby z wyższymi dochodami zapłacą symboliczną opłatę w wysokości od 5 do 20 procent maksymalnego kosztu jednej godziny. Różnicę pokryje Centrum Usług Społecznych.

Wnioski o objęcie wsparciem można złożyć osobiście w Rejonowych Ośrodka Pomocy Rodzinie: Śródmieście – ul. Jagiellońska 62a, tel. 91 48 07 020 Prawobrzeże – ul. Andrzeja Struga 10, tel. 91 46 68 046 Północ – ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440 Zachód – ul. Edwarda Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160. Wnioski można złożyć również elektronicznie, przesyłając wypełniony i zeskanowany dokument na adres info@cus.szczecin.eu lub za pośrednictwem platformy e-doręczenia. Dokumenty można także wysłać pocztą na adres Centrum Usług Społecznych, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin.

Osoby, które nie będą w stanie złożyć wniosku o objęcie usługą w ten sposób, mogą skontaktować się z Biurem Obsługi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie i poprosić o pomoc. Pracownik CUS pomoże w załatwieniu wszystkich formalności, może też przyjąć wniosek w miejscu zamieszkania.

