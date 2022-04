Rusza wymiana sieci wodociągowej na ul. Piotra Skargi w Szczecinie

Od poniedziałku (25 kwietnia) ekipy ZWiK rozpoczynają prace na ul. Piotra Skargi w Szczecinie, na wysokości lodziarni po stronie pomnika. Będą one polegać na wymianie starej, zdegradowanej i awaryjnej sieci wodociągowej na nową polietylenową o średnicach od 80 do 200 mm wraz z przyłączami. Razem ok. 900 mb. sieci i 600 mb. przyłączy.

– Prace potrwają do późnej jesieni br. i odbywać się będą przy minimalnych odcinkowych utrudnieniach drogowych – informuje Tomasz Makowski, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – W tym najbliższym etapie będą prowadzone w kierunku szpitala wojskowego. Kilkunastometrowe odcinki będą zajmowane na czas montażu kolejnych odcinków rurociągów. Natychmiast po zakończeniu prac ziemnych i montażowych przywracany będzie na nich ruch drogowy i tak kolejno „skokami żabki” prowadzone będą dalej.

Przy minimalnym zawężeniu pasa jezdni ruch drogowy będzie odbywał się normalnie i będzie sterowany miejscowym wahadłem.

