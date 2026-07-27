Rusza wymiana nawierzchni w centrum Szczecina

Od wtorku (28 lipca) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w centrum Szczecina. Rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni na placu Odrodzenia oraz al. Piłsudskiego, na odcinku do Placu Rodła.

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Prace obejmą jezdnie w obu kierunkach i potrwają do 20 sierpnia. Wykonawca zaplanował większość robót na wieczory i noce, aby jak najmniej utrudniać codzienne przejazdy.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na zmienione oznakowanie i zachować ostrożność. Organizacja ruchu będzie na bieżąco dostosowywana do postępu robót.

Drogowcy proszą też, by nie zostawiać samochodów na remontowanych odcinkach. Zaparkowane auta mogą przeszkodzić ekipom i opóźnić zakończenie prac.

(dg)

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