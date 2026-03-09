Rusza remont Placu Solidarności w Szczecinie. Start inwestycji za ponad 2 mln zł

Firma PDM Construction weszła na plac budowy. Fot. Dariusz GORAJSKI

Właśnie rozpoczął się zapowiadany przez Urząd Marszałkowski i Muzeum Narodowe w Szczecinie remont jednego z najważniejszych miejsc w centrum miasta. Plac Solidarności ma być bardziej ekologiczny i bardziej zielony - pojawią się nowe nasadzenia oraz podziemny zbiornik retencyjny.

Przebudowa Placu Solidarności ruszyła. W planach jest między innymi zbudowanie zbiornika retencyjnego pod ziemią, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo. Posadzonych ma być czternaście nowych robinii, nie zabraknie roślinności niskiej i elementów małej architektury. Wymienione zostaną płyty, które uległy zniszczeniu, wykonawca zainstaluje ponadto 16 nowych ławek i słupki, co ma powstrzymać kierowców samochodów przed wjeżdżaniem na teren placu, który jest jednocześnie dachem Centrum Dialogu Przełomy. Początkowo zapowiadano, że prace rozpoczną się w lutym.

Wykonawcą robót jest firma PDM Constructions. Zakończenie robót planowe jest w grudniu 2026 r. Koszt inwestycji to 2 742 994 zł.©℗

