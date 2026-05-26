Rusza przebudowa ulicy Emilii Plater. Będą objazdy i zmiany tras autobusów

Od środy 27 maja rozpocznie się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Wraz ze startem prac wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywać od godziny 3 rano. To pierwszy etap inwestycji oraz pierwsze zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Na odcinku od ulicy Miedzianej do ulicy Firlika ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku – w stronę ulicy Firlika. Kierowcy jadący w przeciwną stronę skorzystają z objazdu poprowadzonego ulicą Miedzianą. Początkowo prowadzone będzie frezowanie nawierzchni, następnie rozpoczną się prace rozbiórkowe. Od 8 czerwca zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej.

Mieszkańcy są proszeni, by nie parkować samochodów wzdłuż ulicy Emilii Plater, co pozwoli uniknąć utrudnień i przyspieszy prowadzenie robót. Zachowany zostanie dojazd do posesji i bram wjazdowych.

Zmiany obejmą także komunikację miejską. Od 27 maja autobusy linii 53 i 67 jadące w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” oraz „Karola Miarki” pojadą zmienioną trasą. Od przystanku „Stocznia Szczecińska” autobusy zostaną skierowane ulicami Firlika, Miedzianą i Plater do przystanku „Plac Matki Teresy”, a następnie wrócą na stałą trasę. Z użytkowania wyłączony zostanie przystanek „Emilii Plater” nr 14011. W jego miejsce uruchomiony będzie tymczasowy przystanek „Miedziana” nr 19111, zlokalizowany przy ulicy Miedzianej przed skrzyżowaniem z ulicą Plater. W kierunku pętli „Stocznia Szczecińska” trasy autobusów nie zmienią się.

Dodatkowo na liniach 53, 60 i 67 zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy według organizacji stosowanej w Wigilię.

Przebudowa ulicy Emilii Plater obejmie budowę i modernizację jezdni, chodników, zjazdów oraz zatok parkingowych. Powstanie nowe odwodnienie drogi, sygnalizacja świetlna i oświetlenie. Przebudowane zostaną także kanalizacja deszczowa i ogólnospławna oraz sieć wodociągowa. W planach są również regulacje studni i wpustów deszczowych, montaż elementów małej architektury, nowe nasadzenia zieleni oraz budowa parkingu.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt prac wynosi ponad 19,7 mln zł brutto. Wykonawcą zadania jest Strabag. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

