Rusza przebudowa dróg na Międzyodrzu. Duże zmiany na Energetyków

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz bulwarów Śląskiego i Gdańskiego).

Kursy realizowane na trasie Heyki – Brama Portowa będą wykonywane z pominięciem przystanków „Bulwar Gdański” (nr 61011) i „Bytomska” (nr 61121). Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Przychodnia Portowa” (na żądanie, nr 62811). Na odcinku Heyki – Składowa (nr 60812) rozkład jazdy ulegnie opóźnieniu o 2 minuty w stosunku do obowiązującego. Na odcinku Wyszyńskiego – Brama Portowa rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.

Kursy realizowane na trasie Brama Portowa – Heyki – Nabrzeże Ewa/Logistyczna będą wykonywane z pominięciem przystanku „Bulwar Gdański” (nr 61011). Na odcinku Brama Portowa – Heyki – Składowa (nr 60812) rozkład jazdy ulegnie przyspieszeniu o 1 minutę w stosunku do obowiązującego. Na odcinku Bytomska – Nabrzeże Ewa/Logistyczna rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.

Kursy realizowane na trasie Brama Portowa – Nabrzeże Ewa/Logistyczna bez podjazdu do ul. Heyki będą wykonywane z pominięciem przystanku „Celna” (nr 60711). Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną w poniedziałek (7 czerwca) wprowadzone w związku z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu. Na czas prac zostanie zamknięty cały odcinek ulic Bulwar Śląski oraz Bulwar Gdański. Biegną one wzdłuż Kanału Zielonego i Parnicy i pozwalają dojechać z ulicy Heyki do ulic Bytomskiej i Władysława IV (rejony portu i bulwarów).

Komentarze

@ @Jsn56 2021-06-07 14:46:31 Według mnie dość ważną inwestycją ( długo po oddaniu Trasy Zamkowej ) , znacznie ułatwiającą ruch w Szczecinie, było uruchomienie Mostu Pionierów. Dość trudno jest tego nie zauważyć.

@Jsn56 2021-06-07 14:06:27 Żadna z tych inwestycji nie rozwiązuje realnie problemów komunikacyjnych Szczecina - poprawi się nieznacznie funkcjonalność i co z tym związane wygoda stania w korkach... nie ma żadnych obejść, żadnych nowych węzłów - ostatnia inwestycja która wprowadzała realne zmiany to Trasa Zamkowa - obecna ekipa chce ją częściowo rozebrać. Szczecin od ponad 40 lat stoi w miejscu... Piotr Krzystek odpowiada za ok 25% tego zmarnowanego czasu.

Gogin 2021-06-07 11:55:02 Jak PiS i Jarosław Kaczynski w 2006 rzadzil krajem bedac premierem to nawet palcem nie kiwnął aby odnowic i modernizowac miasto Szczecin nie wspominając o budowie tunelu w tamtym czasie pod Świną w Świnoujściu. A teraz prezes PiS bedac w Rzeszowie wykonal mily gest w strone stolicy Pomorza Zachodniego gdxie zamiast przywołać Rzeszów skojarzył sobie Szczecin chyba myślał o Brudzińskim zamiast o kandydatce z ramienia pis na przyszla prezydentowa Rzeszowa.

Modernizacja 2021-06-07 11:23:12 Bardxo dobrze ze w Szczecinie coś się robi jezeli chodxi o drogi i infrastrukturę bo inaczej byśmy tkwili w latach osiemdziesiątych ub wieku bo wczesniej prawie nic nie robiono dopiero obecnie mimo poślizgów wykonawczych i utrudnień dla miesxkancow zaczeto coś robić ale jeszcze pół roku męczarni bo powinne byc zakończone pracę na ul Szafera oraz ukoncxone węzły Granitowa i Lekno a za rok węzeł Kijewo

kiedy zakończenie? 2021-06-07 11:21:56 realne terminy za 3-4 lata?

Jsn56 2021-06-07 11:19:24 Do tych narzekających. Ludzie trochę utrudnień przez 2 lata a potem piękne gładkie drogi wjazdowe i w mieście. Lepsza komunikacja o poza tym piękniejsze miasto. Czy nie o to chodzi? Kasę 75 % na te inwestycje daje UNIA. Jak nie wykorzystać. Mają przepaść i będziecie narzekać ze nic nie zrobione. Nie można wszystkich zadowolić. Trochę cierpliwości i zrozumienia. Brawo p. Krzystek.

nie narzekać 2021-06-07 10:23:09 sami sobie wybraliście takiego prezydenta i taki samorząd... na szczęście Krzystek nie jest do reszty politpoprawny i poza powołaniem jakiegoś rzecznika powszechnej równości (pewnie wielkości kobiecych piersi - żegnajcie szczecinianki większe niż D) to nie słyszałem by sugerował jak Jaśkowiak z Poznania że naziści w gruncie rzeczy pozytywnie wpłynęli na losy Polaków i trzeba czerpać z tego wspólnego dziedzictwa ku chwale zjednoczonej Europy.

rondi 2021-06-07 09:58:06 Po kiego tam kolejny węzeł? Z miasta wyjechać nie sposób.

Klara 2021-06-07 08:50:31 Co by tu jeszcze szczeciniakom rozkopać myślą w magistracie. Zrobimy im survival żeby w końcu przesiedli się na rower miejski i hulajnogi albo najlepiej pieszo

gość 2021-06-07 08:32:13 jest dokładnie tak, jak bierni mieszkańcy Szczecina chcą - bo jakoś nie widać, aby ktoś się skrzyknął, pisał petycje, blokował drogi itp itd. Więc będziemy stać w tych korkach latami.

Peludo 2021-06-07 08:05:03 Co nam jeszcze planuje zafundować Pan Prezydent? Nie ma chyba tak bezmyślnego planowania inwestycji w żadnym innym mieście. Za rok wybory i hasłem wyborczym będzie widok mapy Google całej na czerwono.

gg 2021-06-07 07:50:09 To chyba ostatni gwóźdź do trumny tego magistratu. Jakiego rodzaju niedołęgą intelektualnym trzeba być, żeby przy tym co się dzieje zacząć rozwalać jeszcze Energetyków. Czy naprawdę ta banda kretynów pozostanie bezkarna, trzeba coś z nimi w końcu zrobić.

xaax 2021-06-07 07:47:27 Jak to dobrze, że Energopol się wysypał i DK13 na Kołbaskowo jest dopiero na początku realizacji. W przeciwnym razie wszystkie wloty do Szczecina byłyby rozgrzebane.