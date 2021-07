Rusza Pol’and’Rock na dawnym lotnisku Makowice-Płoty

Ekologiczny mural, mobilna wystawa Morskiego Centrum Nauki, ogromna huśtawka z dźwigozaurami, ekologiczne warsztaty – po 25 latach Pol’and’Rock (dawniej pod nazwą Woodstock) powraca do regionu. Odbędzie się na dawnym lotnisku Makowice-Płoty. Oprócz koncertów na festiwalowiczów będzie czekać specjalna festiwalowa strefa Pomorza Zachodniego. Przez trzy dni będą się tam odbywać ekologiczne warsztaty, wydarzenia promujące turystyczne atrakcje regionu i szczecińskie uczelnie.

„Najpiękniejszy Festiwal Świata” oficjalnie rozpocznie się w czwartek (29 lipca) o godz. 15. Na scenie wystąpi wielu artystów, ale to niejedyne, co czeka na festiwalowiczów. W strefie Pomorza Zachodniego będzie można robić pamiątkowe zdjęcia przy m.in. zielonej ścianie i ogromnej huśtawce z portowymi symbolami Szczecina – dźwigozaurami.

„Będzie to nie tylko muzyczne wydarzenie, ale okazja do spotkania fascynujących ludzi. I miejsce ciekawych rozmów, także na niemuzyczne tematy. Wielkim wyzwaniem współczesności jest ochrona środowiska, transformacja energetyczna, oszczędzanie naturalnych zasobów, w tym wody! Ekologia mocno wybrzmi na tegorocznym Pol’and’Rock” – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.

Kolejnym elementem festiwalowej strefy Pomorza Zachodniego będzie mobilna wystawa Morskiego Centrum Nauki. W piątek, sobotę i niedzielę w godz. 12-22 instruktorzy Morskiego Centrum Nauki będą odpowiadać na pytania i pomagać w korzystaniu z interaktywnych elementów wystawy. Wszystko ma być prowadzone w przyjaznej środowisku strefie wypoczynku, zabawy. Wśród atrakcji znajdą się między innymi eksponaty związane z żeglugą, które będą przedstawiać podstawowe prawa i zasady panujące na morzu. Na terenie po dawnym lotnisku Makowice-Płoty będzie również „Wielki kran” wykorzystujący zjawisko złudzenia optycznego nieskończenie przelewającej się wody oraz eksponat tłumaczący działanie śluzy wodnej.

Ekologiczne warsztaty na lotnisku Makowice-Płoty przygotowują edukatorzy i animatorzy z Fundacji Aktywny Koszalin. Na spragnionych sportowych aktywności czekać będą organizatorzy biegów „ExtremE Wolf”. Przez trzy dni festiwalowicze będą mogli wziąć udział w kreatywnych biegach z licznymi przeszkodami, które zostaną uzupełnione o dodatkowe atrakcje, jak: bańki mydlane, dym, kostiumy tematyczne. Zawody dla tych, którzy lubią się zmęczyć i trochę ubrudzić.

Dodajmy, że na Pol’and’Rock przyjedzie z Koszalina niezwykły artysta, który zmaluje coś, czego jeszcze na festiwalu nie było. Cukin, słynny street-artowiec, przez kilka godzin będzie tworzył specjalny ekomural. Na jego tle również będzie można zrobić zdjęcie lub nagrać festiwalowy film.

(kn)

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z terenu kraju, deklarują, że zadbają o bezpieczny przebieg tego dużego wydarzenia.

W ramach 27. Pol’and’Rock Festival odbędą się dwie imprezy masowe. Jest to wydarzenie przewidziane według organizatora na 20 tysięcy uczestników weryfikowanych na podstawie zakupionej wejściówki. Taka formuła, a także ciągle obowiązujące ograniczenia i zalecenia związane z pandemią COVID-19, powodują konieczność zapoznania się przyjeżdżających na festiwal z zasadami bezpieczeństwa.

„Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałamy z jego organizatorem oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć bezpiecznemu przebiegowi imprezy” – pisze zespół prasowy KWP w Szczecinie.

Od 26 lipca br. na czas trwania festiwalu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, dlatego policja zachęca uczestników imprezy jadących na festiwal własnymi środkami transportu oraz innych kierujących udających się w tamte rejony do skorzystania z oznakowanych objazdów prowadzących z drogi ekspresowej S6 do miejscowości Płoty. Od strony drogi krajowej S3/A6 (relacja od Szczecina) zalecany jest objazd zaczynający się na węźle Nowogard Wschód drogą powiatową DP 0001Z. Natomiast od strony DK 11 (relacja od Koszalina/Gdańska) objazd rozpoczyna się na węźle Wicimice, do drogi wojewódzkiej nr 112, a następnie drogą powiatową DP 0001Z.

Zachodniopomorska policja apeluje do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości do natężenia ruchu, limitów prędkości, warunków atmosferycznych, nawierzchni oraz własnych umiejętności. Pieszym z kolei przypomina się o obowiązku posiadania elementów odblaskowych, gdy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Niestety mamy złe wieści dla droniarzy. W terminie od 27.07.br od godz. 6.00 do 2.08.br. do godz. 4.00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zakaz wykonywania lotów (ze ściśle uregulowanymi wyjątkami) w strefie poziomej: 5 km od punktu centralnego (pas startowy lotniska Makowice-Płoty) i strefie pionowej: 1000 m.

Zachodniopomorska policja uruchamia posterunek polowy w Zespole Szkół w Płotach przy ul. Paderewskiego 13 oraz punkt informacyjno-profilaktyczny przy festiwalowym punkcie medycznym (brama wjazdowa dla pojazdów).

(nz)