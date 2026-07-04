Rusza linia turystyczna. Zabytkowy tramwaj znów na trasie

Fot. Tomasz TOKARZEWSKI/archiwum

Od 4 lipca do 30 sierpnia, w weekendy, ulicami Szczecina znów pojedzie zabytkowy tramwaj. Linia turystyczna 0 obsługiwana będzie wyłącznie historycznym, wysokopodłogowym taborem.

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Standardowa trasa prowadzi przez centrum miasta, z przystankami między innymi przy placach: Zwycięstwa, Kościuszki, Gałczyńskiego, Szarych Szeregów, Grunwaldzkim, Rodła i Żołnierza Polskiego, a także przy Bramie Portowej. Odjazdy z pętli przy ul. Potulickiej w soboty i niedziele (poza weekendem 15–16 sierpnia) zaplanowano na godziny 13:40, 15:00, 16:20 i 17:40.

W dniach 14–16 sierpnia, z powodu zamknięcia ul. Jana z Kolna, tramwaj pojedzie zmienioną trasą — przez plac Hołdu Pruskiego, ulice Matejki, Malczewskiego i Dubois aż do Stoczni Szczecińskiej, a następnie z powrotem do centrum i ponownie do pętli przy Potulickiej. W te dni obowiązywać będą inne godziny odjazdów (z pętli "Potulicka"): w piątek 14 sierpnia — 14:56, 16:11, 17:41 i 18:55, a w sobotę i niedzielę — 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20 i 17:40.

Skład wagonów będzie się zmieniał w zależności od terminu. Na trasę wyjadą m.in. wagon 216H, wagon 167H oraz dwuwagonowy skład 293H i 343H, na przemian pochodzące z zajezdni EZP i EZG.

Na linii obowiązuje taryfa dla linii turystycznych — bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy 3,70 zł. Bilety sprzedawane będą bezpośrednio w pojazdach, u konduktorów.

(sag)

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