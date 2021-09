Rusza Europejski Tydzień Urologii

W sobotę 18 września odbędzie się w Szczecinie, na Jasnych Błoniach, impreza sportowo-rodzinna SanProbi UroRun. Jest ona zapowiedzią rozpoczynającego się w poniedziałek (20 września) Europejskiego Tygodnia Urologii. Wprawdzie zapisy na biegi już są zamknięte, ale warto przyjść, nawet jeśli się nie zapisało – pokibicować i skorzystać z atrakcji festynowych.

Lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach, właśnie z okazji tygodnia urologii, zapraszają we wtorek (21 września) na bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe urologicznych chorób nowotworowych – zapisy już ruszyły. Organizują je co roku, od wielu lat. Będą prowadzone w godzinach 15-19 w poradni urologicznej (wejście od strony parkingu, na tyłach bud. F). Są skierowane do tzw. pacjentów pierwszorazowych, czyli takich, którzy nie są jeszcze objęci opieką poradni urologicznej. Skierowania nie są potrzebne. Zapisy ruszyły już w środę (15 września), pod nr. tel. 91 466 13 60, w godzinach 11-14 (organizatorzy proszą dzwoniących pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość, bo osoby, które odbierają telefon, bywają zajęte także bezpośrednią obsługą).

Impreza sportowo-rodzinna SanProbi UroRun odbędzie się w sobotę 18 września na Jasnych Błoniach, w okolicy pomniku Czynu Polaków. Otwarcie o godz. 10. Godzinę później wystartuje bieg na dystansie 5 km (2 pętle wyznaczonej trasy po parku Kasprowicza), dla uczestników od 10. roku życia. W południe ruszy marsz nordic walking na dystansie 5 km (2 pętle wyznaczonej trasy po parku Kasprowicza), dla uczestników od 10. roku życia. Cały czas będzie trwał festyn – od godz. 10 do 14 – a na nim: dmuchaniec dla najmłodszych, malowanie buziek i strefa aktywności dla dzieci, zabawy, pokaz sprzętu i wozu strażackiego, porady dietetyków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i możliwość zapoznania się z jego ofertą edukacyjną dla maturzystów, stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

(sag)