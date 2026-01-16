Rusza budowa pierwszego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Fot. GDDKiA

Umowa na realizację pierwszego odcinka S6 Kołbaskowo - Dołuje w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) została podpisana w piątek (16 stycznia). Kontrakt o wartości 776,8 mln zł zakłada zakończenie inwestycji o długości 13,6 km w 2029 r.

Pod koniec października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała w przetargu zwycięskie ofert. Dla odcinków Dołuje - Police i Police -Goleniów wpłynęły odwołania do KIO. Natomiast dla odcinka Kołbaskowo - Dołuje odwołań nie było i dokumentacja przetargu mogła zostać przekazana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. Zakończyła się ona wynikiem pozytywnym, co pozwoliło podpisać umowę z wykonawcą - firmą PORR.

Na prace projektowe wykonawca ma 10 miesięcy, natomiast na roboty 22 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Odcinek posiada już pozwolenie na budowę (tj. decyzję o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej – ZRID), dlatego plac budowy przekazany ma zostać w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Pierwsze, wstępne prace będą mogły ruszyć już w najbliższych miesiącach, a pełny zakres robót w czwartym kwartale tego roku. Zakończenie realizacji odcinka Kołbaskowo - Dołuje powinno nastąpić w 2029 r.

Inwestycja kluczowa dla Szczecina

Zadowolenia z podpisania umowy na nie kryje prezydent Szczecina Piotr Krzystek. W swoim wpisie na Facebooku zwraca on uwagę, że doprowadziły do tego lata działań, rozmów, lobbingu i próśb.



"Dla mnie jako prezydenta to jeden z najważniejszych dni i inwestycja, która jest kluczowa dla funkcjonowania miasta. A wszystko zaczęło się na dobre w 2007 roku gdy wspólnie z marszałkiem Olgierd Geblewicz podjęliśmy realne działania i pierwsze decyzje w tej sprawie. Wiele osób nie wierzyło i nie chciało pomóc. Dziś to już tylko historia. Dziękuję każdej pojedynczej osobie, która dołożyła swoją cegiełkę do tego, że to wszystko jest już realne i się dzieje" - napisał prezydent Krzystek.

Jak będzie przebiegać Zachodnia Obwodnica Szczecina

Trasa rozpocznie się na połączeniu z drugim etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Tu ZOS, poprzez nowy układ drogowy, włączy się do autostrady A6 przez węzeł Kołbaskowo, a następnie przejdzie wiaduktem nad linią kolejową Berlin – Szczecin. Dalej droga będzie biegła w kierunku północnym, od wschodu omijając Będargowo. Za tą miejscowością będzie się znajdował węzeł drogowy Będargowo. Następnie S6 przebiegnie nad linią kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie (będzie tu estakada o długości 284 m – najdłuższy obiekt mostowy na całej ZOS). S6 między Dołujami i Skarbimierzycami przejdzie wiaduktem nad obecną DK10. Węzeł drogowy Dołuje powstanie 900 m na północ od DK10 i będzie łączył S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10, która będzie budowana równolegle z ZOS przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Wzdłuż S6 powstanie też łącznik do obecnego przebiegu DK10 między Skarbimierzycami i Dołujami. Dalej S6 będzie od zachodu omijać Wołczkowo (w pobliżu tej miejscowości będzie kończył się pierwszy odcinek realizacyjny ZOS).

Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe (Szczecin Gumieńce i Szczecin Zachód) i 18 obiektów mostowych, w tym osiem przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również obwód utrzymania drogi przy węźle Szczecin Południe.

Powstanie ring wokół Szczecina

Nowa trasa, po zrealizowaniu wszystkich trzech odcinków, ma odciążyć obecne drogi A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. Domknie też ring wokół Szczecina, co ma znacząco poprawić skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).



