Rozwiąż zagadkę i znajdź skarb. Zagrali w Policach

To był wyjątkowy dzień w Policach. Kilkadziesiąt osób, wśród nich przybyłe z odległych części Polski, wyruszyło w sobotę (15 października) w teren, żeby rozwiązać zagadki związane z przyrodą, historią Polic oraz ciekawostkami dotyczącymi polickich sołectw. To była inauguracja trzech questów przygotowanych na terenie tej gminy. Zagadki czekają na kolejnych odkrywców.

- Quest to taka gra terenowa, która polega na tym, żeby znaleźć skarb - tłumaczy Marek Kasprzak, jeden z uczestników, który przyjechał aż z Rogoźna Wielkopolskiego; do tej pory zaliczył już ponad 300 questów w całym kraju. - A żeby ten skarb znaleźć, to trzeba rozwiązywać zagadki. Te zagadki są na ogół, właściwie zawsze, robione w formie wierszowanej.

W Zalesiu np. trzeba znaleźć najmniejszego motyla dziennego, albo najdłuższego samca z poszczególnych owadów... Więcej zdradzać nie można, bo zagadki cały czas czekają na chętnych do ich rozwiązania. W sobotę, tylko w Zalesiu (gmina Police), zmierzyło się z nimi kilkadziesiąt osób.

- Puszcza Wkrzańska i ten ośrodek (Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - red.) jest dla dużych i małych - mówiła po rozwiązaniu zagadek Małgorzata Kasprzak, także z Rogoźna Wielkopolskiego. - To była duża dawka wiedzy. Sam quest po tym ośrodku jest bardzo ciekawie poprowadzony.

Przygotowano też quest samochodowy.

- Na ten quest mamy zapisane ponad 60 osób - mówiła przed jego rozpoczęciem Anna Rubaj-Fiedziuszko, koordynator ds. questingu z ramienia Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - I są to osoby z Polski: Poznania, Torunia, spod Łodzi, Dolnego Śląska. Cieszymy się, że możemy promować nasze piękne miasto i ściągamy turystów. Quest samochodowy prowadzi przez 12 sołectw polickich. W nich będą dodatkowe zadania do wykonania.

Każdy zainteresowany może jeszcze w dogodnym czasie wyruszyć w teren, żeby rozwiązać przygotowane zagadki.

- Te trasy są już opracowane i one od dzisiaj będą funkcjonowały - tłumaczyła w sobotę Anna Rubaj-Fiedziuszko. - Są bezobsługowe, bezpłatne, więc można w dowolnym momencie przyjść i je pokonać.

A można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji, bądź z pomocą ulotki. Więcej informacji można znaleźć na stronie questy.org.pl lub na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.©℗

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz