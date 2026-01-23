Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Słowianina

Fot. Anna Gniazdowska

Monika Helewska wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szczecińskiego Domu Kultury „Słowianin”.

W konkursie na to stanowisko wpłynęło łącznie pięć ofert. W wyniku przeprowadzonego dwuetapowego postępowania konkursowego komisja zarekomendowała na stanowisko dyrektora DK „Słowianin” Monikę Helewską.

- W ocenie komisji konkursowej Monika Helewska wyróżniała się wysokimi kompetencjami - przekazuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Nie bez znaczenia pozostał również fakt, iż wyłoniona kandydatka posiada ponad 16-letnie doświadczenie w sektorze kultury oraz umiejętnie łączy praktyczną wiedzę z zakresu organizacji wydarzeń z nowoczesnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi. Monika Helewska posiada także udokumentowane sukcesy w koordynacji wydarzeń kulturalnych, budowaniu strategii promocyjnych oraz kierowaniu zespołami. Rekomendowana kandydatka posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w Domu Kultury „Słowianin”, co w ocenie komisji konkursowej stanowi rękojmię doskonałej znajomości zarówno obszaru działań samej instytucji, jak i zasad jej prowadzenia oraz zarządzania przez dyrektora. Jednocześnie Monika Helewska, podczas postępowania konkursowego, nakreśliła spójną koncepcję prowadzenia ww. instytucji, która w ocenie Komisji w efekcie da z jednej strony pewność utrzymania, a z drugiej ufność zwiększenia już uznanej, jakości działalności Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie. (K)

