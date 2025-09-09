Wtorek, 09 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Rozpoczyna się budowa ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6

Data publikacji: 09 września 2025 r. 16:27
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 16:49
Rozpoczyna się budowa ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6
Inwestycjama na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez budowę ulicy z dwustronnymi chodnikami i miejscami postojowymi. Fot. ZDiTM  

Przekazano wykonawcy teren pod budowę ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. Nowa ulica będzie miała dwustronne chodniki.

– Inwestycja obejmuje budowę ul. Świętochowskiego po nowym śladzie, znajdującym się po zachodniej stronie istniejącej ulicy na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem A6 – tłumaczy Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – W planach jest budowa jezdni bitumicznej oraz chodników i parkingów z kostki betonowej brukowej.

Wykonane będę również nowa kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetleniowa.

– Nie przewiduje się przebudowy istniejących pozostałych sieci infrastruktury technicznej, zakładamy tylko wysokościową regulację studzienek i zaworów oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej – informuje K. Reszczyński. – Wykonawca inwestycji przeprowadzi także wycinkę drzew oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Wykonawcą jest Eurovia Polska S.A., wartość zadania 2 862 981 zł brutto. Szacowany termin realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – do 4 marca przyszłego roku.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez budowę ulicy z dwustronnymi chodnikami i miejscami postojowymi. Obecnie odcinek ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6 stanowi wąski pas drogowy bez poboczy, chodników i oświetlenia.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję