Rozpoczyna się budowa ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6

Inwestycjama na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez budowę ulicy z dwustronnymi chodnikami i miejscami postojowymi. Fot. ZDiTM

Przekazano wykonawcy teren pod budowę ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. Nowa ulica będzie miała dwustronne chodniki.

– Inwestycja obejmuje budowę ul. Świętochowskiego po nowym śladzie, znajdującym się po zachodniej stronie istniejącej ulicy na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem A6 – tłumaczy Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – W planach jest budowa jezdni bitumicznej oraz chodników i parkingów z kostki betonowej brukowej.

Wykonane będę również nowa kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetleniowa.

– Nie przewiduje się przebudowy istniejących pozostałych sieci infrastruktury technicznej, zakładamy tylko wysokościową regulację studzienek i zaworów oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej – informuje K. Reszczyński. – Wykonawca inwestycji przeprowadzi także wycinkę drzew oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Wykonawcą jest Eurovia Polska S.A., wartość zadania 2 862 981 zł brutto. Szacowany termin realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy – do 4 marca przyszłego roku.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez budowę ulicy z dwustronnymi chodnikami i miejscami postojowymi. Obecnie odcinek ul. Świętochowskiego od ul. Swojskiej do wiaduktu A6 stanowi wąski pas drogowy bez poboczy, chodników i oświetlenia.

(K)